亞冠賽／古林睿煬好投壓制日本 球迷熱議：來找工作？

中職聯隊古林睿煬今晚站上心心念念的東京巨蛋投手丘，在亞冠賽面對日本武士隊演出6.2局失1分好投，前5局更是沒被敲安，雖然在這場投手戰中0：1落後時退場，但日本球迷瘋狂討論這名「台灣的投手」，登上X（舊稱推特）熱門話題。

23歲的古林睿煬在學生時期是中華隊常客，進入職棒後卻因為疫情、傷勢，多次錯過國際賽，直到今年8月的杭州亞運才是成棒首次披上中華隊戰袍，只不過在亞運2度登板都是中繼，今天以先發之姿站上亞洲職棒冠軍爭霸賽投手丘。

亞冠賽規定球員需在24歲以下，或加入職棒未滿3年者，各隊只有3張「外卡」可用，即便如此，日本隊的打線依舊不容輕忽，包含今年29轟的牧秀悟、24轟的佐藤輝明、25轟的萬波中正。

古林睿煬面對這批日本新一代好手，前5局完全壓制，連抓16個出局數沒有讓人上壘，直到6局上1出局後，才被門脇誠敲出二壘安打而破功，就算後續遇到2出局三壘有人危機，也用三振岡林勇希下莊。

7局續投，古林睿煬開局就被小園海斗敲出一支巧妙安打，戴培峰的阻殺讓壘包歸零，不過又被下一棒森下翔太敲出陽春砲，讓失分欄掛上數字，最後解決掉牧秀悟後退場。

6.2局投完用86球的古林睿煬結束投球任務，今天最終被敲3支安打，丟掉1分，最快球速來到154公里，另外投出2次三振，沒有保送數。

有趣的是，古林睿煬在中職生涯也投過前5局沒被敲安的比賽，就在今年8月22日，當時也是6局上1出局破功，敲安的是亞冠賽隊友蔣少宏。

日本球迷在推特上紛紛以「台灣的投手」為關鍵字，大力稱讚古林睿煬「投得很棒」、「有球速控球也很好」，甚至有球迷說：「想要搶人」、「要不要來火腿？」、「來東京巨蛋找工作嗎？」引發熱烈討論。