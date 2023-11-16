快訊

馬英九也愛！新竹福源花生醬香港驗出黃曲霉毒素超標 負責人揪1點喊冤

亞冠賽／中職古林睿煬前五局讓日本15上15下 登日網友推特熱搜

宣布退出時代力量 黃國昌：認同柯文哲理念決定加入民眾黨

亞冠賽／中職古林睿煬前五局讓日本15上15下 登日網友推特熱搜

聯合新聞網／ 綜合報導
亞洲職棒冠軍爭霸賽今天開打，中職聯隊先發投手古林睿煬。圖／中華職棒聯盟提供
亞洲職棒冠軍爭霸賽今天開打，中職聯隊先發投手古林睿煬。圖／中華職棒聯盟提供

亞冠賽今天中職聯隊迎戰日本隊，賽前各界都不看好中華隊，且運彩盤口也是一面倒向日本，但是中職聯隊派出的先發投手古林睿煬，前五局投球結束，居然讓日本武士隊全部三上三下，五局下來15上15下，沒有讓日本有上壘機會，由於日本網友並不熟悉古林睿煬，使得這位台灣投手馬上成為日本推特熱搜的對象，而兩隊五局結束維持0：0均未能得分，但中職聯隊有3支安打，日本武士隊則仍未有安打出現。

古林睿煬投到六局，一出局後，才被日本第八棒門脇誠擊出長打攻占二壘，後續被九棒內野滾地球推進至三壘後，古林睿煬對一棒岡林勇希投出關鍵三振，保住未失分表現。

「台灣的投手太棒了吧」、「台灣的投手這是完全比賽的節奏」、「日本職棒應該開始準備引進這名台灣投手」、「這名台灣投手來日本吧。」日本網友的發言都對古林睿煬表現讚嘆不已。

古林睿煬在第二局還三振日本強棒佐藤輝明，表現令人吃驚。不過，台灣網友則是提醒，「不要舒服太早！」

日本

相關新聞

亞冠賽／中職古林睿煬前五局讓日本15上15下 登日網友推特熱搜

亞冠賽今天中職聯隊迎戰日本隊，賽前各界都不看好中華隊，且運彩盤口也是一面倒向日本，但是中職聯隊派出的先發投手古林睿煬，前五局投球結束，居然讓日本武士隊全部三上三下，五局下來15上15下，沒有讓日本有上

亞冠賽／台日大戰打序出爐！劉基鴻vs.牧秀悟四棒較勁

亞洲職棒冠軍爭霸賽開幕戰今晚在東京巨蛋上演，由中職聯隊對上日本武士隊，中職安打王劉基鴻扛起第四棒，日本隊則派出今年球季2...

中職／味全龍第2波優惠活動來了 天母三大百貨龍頭有好康

味全龍隊奪下今年中華職棒總冠軍，為回饋廣大球迷支持，加碼祭出第2波優惠活動；龍隊指出，回歸中職以來選擇以天母球場做為主場...

少棒／威力盃21縣市爭百萬獎金 林暉盛母校首次參戰

花蓮台彩威力盃全國少棒賽今年邁入第11屆，本屆賽事將從12月2日至5日舉行，集結史上最多的22隊、21縣市參與，嘉義市首...

亞冠賽／盧施焕10局下再見安 韓職1分險勝澳職

亞洲職棒冠軍爭霸賽今天在東京巨蛋開打，第一戰由韓職對上澳職，韓職陣容接近亞運金牌隊伍，當時壓制中華隊的文棟柱面對澳職挨轟...

冬盟／日職紅隊滿滿潛力股 軟銀奈籍少年砲手吸睛

受到疫情影響中斷3年，2023亞洲冬季棒球聯盟將於11月25日開打，今年冬盟台日各推派3隊交戰，日職紅隊名單中不乏近年選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。