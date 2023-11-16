亞冠賽／中職古林睿煬前五局讓日本15上15下 登日網友推特熱搜

亞冠賽今天中職聯隊迎戰日本隊，賽前各界都不看好中華隊，且運彩盤口也是一面倒向日本，但是中職聯隊派出的先發投手古林睿煬，前五局投球結束，居然讓日本武士隊全部三上三下，五局下來15上15下，沒有讓日本有上壘機會，由於日本網友並不熟悉古林睿煬，使得這位台灣投手馬上成為日本推特熱搜的對象，而兩隊五局結束維持0：0均未能得分，但中職聯隊有3支安打，日本武士隊則仍未有安打出現。

古林睿煬投到六局，一出局後，才被日本第八棒門脇誠擊出長打攻占二壘，後續被九棒內野滾地球推進至三壘後，古林睿煬對一棒岡林勇希投出關鍵三振，保住未失分表現。

「台灣的投手太棒了吧」、「台灣的投手這是完全比賽的節奏」、「日本職棒應該開始準備引進這名台灣投手」、「這名台灣投手來日本吧。」日本網友的發言都對古林睿煬表現讚嘆不已。

古林睿煬在第二局還三振日本強棒佐藤輝明，表現令人吃驚。不過，台灣網友則是提醒，「不要舒服太早！」