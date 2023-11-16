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黑豹旗／宋柏翰2安3打點穀保搶勝 4強碰平鎮

中央社／ 台北16日電
上屆冠軍穀保家商(藍衣)，進軍四強。 黑豹旗官方臉書
上屆冠軍穀保家商(藍衣)，進軍四強。 黑豹旗官方臉書

黑豹旗青棒賽上屆冠軍穀保家商今天8強與北科附工交手，穀保4棒宋柏翰單場2安3打點，展現打擊天賦，率隊以12比2、6局奪勝晉級，4強將強碰平鎮高中

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽8強今天在台南亞太棒球成棒球場舉行，上屆冠軍穀保家商投打有表現，先發投手陳霆豪前2局雖然有危機，但沒有失分，3局上有狀況，先投出觸身球保送，1人出局後再投出保送、接著被敲出二壘打失掉2分。

陳霆豪4局1人出局後再投出保送退場，穀保換上高一投手顏禮君後援登板穩守，沒有多掉分數，顏禮君今天總計用40球投2.2局，僅被敲出1支安打，投出2次四死球保送、無失分，球隊搶勝、顏禮君是勝投。

穀保今天團隊敲出13支安打攻勢串聯，中心棒次第4棒宋柏翰單場3打數敲出2支安打，1局下敲出安打幫助球隊先馳得點，4局下球隊4比2領先時，再敲出二壘打、一棒兩分，幫助球隊拉開領先差距，5局下選到四壞保送，單場2安3打點手感佳。

宋柏翰是樂天桃猿隊捕手宋嘉翔的弟弟，宋柏翰升上高中後一直都是教練團十分期待的中心棒次打者，本屆黑豹旗開幕首戰也曾在哥哥宋嘉翔的主場、樂天桃園棒球場開轟，打擊能力突出。

平鎮高中今天8強與彰藝高中交手，平鎮火力發揮，團隊敲出15支安打，加上對手送上8次四死球保送，終場以16比1、5局拿下比賽勝利。

穀保家商 平鎮高中

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