少棒／威力盃21縣市爭百萬獎金 林暉盛母校首次參戰

花蓮台彩威力盃全國少棒賽今年邁入第11屆，本屆賽事將從12月2日至5日舉行，集結史上最多的22隊、21縣市參與，嘉義市首次組成聯隊參加，競逐最高的百萬元獎金，就差連江縣可集齊最終拼圖。

威力盃少棒賽今天舉行開賽記者會，這個賽事起源於2012年12月6日威力彩誕生三名幸運得主，其中一位花蓮得主兒時因家境問題無法繼續打球，拿出1.2億元委託中國信託慈善基金會、花蓮縣政府、花蓮縣體育會棒球委員會舉辦賽事，一圓夢想，立志舉辦20屆。

中國信託慈善基金會董事黃志宜表示，這個賽事一屆比一屆熱鬧，「全國找不到第二個一樣規模的比賽，小朋友從出門到回家的行程都由主辦單位包辦，這是最不同的地方，也要謝謝威力叔叔的幫忙。」

花蓮縣長徐榛蔚雖無法到場，但也透過縣府代表歡迎外縣市小將到花蓮比賽，也感謝捐助人能夠讓花蓮孩子不用舟車勞頓，就可以與各縣市菁英切磋球技。

去年威力盃冠軍賽由桃園市擊敗台東縣奪冠，收下隊史第6冠，台東則以3冠排第二，今年桃園要挑戰史無前例的3連霸，冠軍將獲得100萬元獎金，亞軍50萬元、季軍20萬元、殿軍10萬元，5到8名各5萬元。

今年最大不同是嘉義市首次參賽，以垂楊國小為主體，加上博愛、世賢、民族、興嘉的球員組成聯隊，教練陳中宸表示，威力盃強度很高，是硬式棒球又是縣市聯隊，「我們第1次參賽，對小朋友要求不會很高，希望這次參賽的經驗對他們往後有幫助。」