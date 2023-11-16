亞冠賽／盧施焕10局下再見安 韓職1分險勝澳職

亞洲職棒冠軍爭霸賽今天在東京巨蛋開打，第一戰由韓職對上澳職，韓職陣容接近亞運金牌隊伍，當時壓制中華隊的文棟柱面對澳職挨轟，先發5.2局丟掉2分，好在韓職最終靠著10局下盧施焕的再見安打，以3：2險勝韓職。

文棟柱今天首局就出現2次四壞保送，得點圈有人時被坎貝爾（Clayton Campbell）敲出適時安打丟掉1分，2局上也被敲2支安打，靠對方跑壘失誤才沒讓危機擴大，然而6局上被霍爾（Alex Hall）敲出陽春砲，成為致命傷。

捕手霍爾在這個澳職賽季繳出8轟、3成60打擊率、攻擊指數1.066的優異表現，獲選ABL年度最有價值球員，3月經典賽時更曾從日本隊高橋宏斗手中開轟，具有一棒擊沉的能力。

韓職聯隊則是遭到澳職投手車輪戰壓制，安打無法有效串連，僅在2局上靠著捕手金亨俊的適時安打，攻回1分；8局下面對1分落後，金周元的追平安打將比賽逼近延長。

10局開始的突破僵局制，韓職聯隊先守住上半局，10局下第一個上場的盧施焕就敲出安打，一棒結束比賽。

文棟柱在亞運金牌戰曾對中華隊先發6局被敲3安無失分、投出7次三振，今天則是5.2局用了102球，被敲5支安打，雖有5次三振但也有4次保送，丟掉2分。