聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞冠賽／盧施焕10局下再見安 韓職1分險勝澳職
亞洲職棒冠軍爭霸賽今天在東京巨蛋開打，第一戰由韓職對上澳職，韓職陣容接近亞運金牌隊伍，當時壓制中華隊的文棟柱面對澳職挨轟，先發5.2局丟掉2分，好在韓職最終靠著10局下盧施焕的再見安打，以3：2險勝韓職。
文棟柱今天首局就出現2次四壞保送，得點圈有人時被坎貝爾（Clayton Campbell）敲出適時安打丟掉1分，2局上也被敲2支安打，靠對方跑壘失誤才沒讓危機擴大，然而6局上被霍爾（Alex Hall）敲出陽春砲，成為致命傷。
捕手霍爾在這個澳職賽季繳出8轟、3成60打擊率、攻擊指數1.066的優異表現，獲選ABL年度最有價值球員，3月經典賽時更曾從日本隊高橋宏斗手中開轟，具有一棒擊沉的能力。
韓職聯隊則是遭到澳職投手車輪戰壓制，安打無法有效串連，僅在2局上靠著捕手金亨俊的適時安打，攻回1分；8局下面對1分落後，金周元的追平安打將比賽逼近延長。
10局開始的突破僵局制，韓職聯隊先守住上半局，10局下第一個上場的盧施焕就敲出安打，一棒結束比賽。
文棟柱在亞運金牌戰曾對中華隊先發6局被敲3安無失分、投出7次三振，今天則是5.2局用了102球，被敲5支安打，雖有5次三振但也有4次保送，丟掉2分。
apbc 1차전 승부치기— 랑 (@__rangv99) November 16, 2023
노시환 끝내기로 승 🥹🧡 pic.twitter.com/XwnqYUvl5Y
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言