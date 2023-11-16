中職／味全龍隊第2波優惠活動來了 天母地區三大百貨龍頭有好康

味全龍隊奪下今年中華職棒總冠軍，為回饋廣大球迷支持，加碼祭出第2波優惠活動；龍隊指出，回歸中職以來選擇以天母球場做為主場，持續深耕經營天母商圈，此次集結天母地區三大百貨龍頭遠東SOGO百貨天母店、大葉高島屋與新光三越天母店攜手同慶，即日起至30日分別推出各項封王限定優惠。

龍隊這波優惠活動如下：

遠東SOGO百貨天母店限定優惠，11/20-11/22 歡慶味全龍奪總冠軍憑SOGO APP會員贈50元電子美食優惠券，可全額抵用，限量1000份。出示味全龍棒球賽事票根，再享購物禮遇！大葉高島屋精選包含喫茶趣、新東陽、NIEDEREGGER澤揚萃品、燕之家、老行家等店祭出買一送一等超值優惠；新光三越天母店則以深受消費者歡迎的眾多美食餐廳及生活用品做為優惠主打，味全龍網羅在地三大百貨共同打造天母主場最強總冠軍優惠祭典。

SOGO百貨天母店：（11/20-11/22）

紅潮來襲 歡慶味全龍奪總冠軍

憑SOGO APP會員贈50元電子美食優惠券，可全額抵用，限量1000份。憑味全龍棒球賽事票根，再享購物禮遇！

大葉高島屋：（11/15-11/30）

喫茶趣：紅茶 原價：40-50元 同慶價：買1送1(限量50組)

新東陽：搖搖骰子豬肉角禮盒 原價600元 同慶249元（限20組）

NIEDEREGGER澤揚萃品：工藝禮讚杏仁膏禮盒 原價：668元/盒 同慶價：買2送1 (售完為止)

燕之家：lhk即食蘆薈(150ml/ 瓶 ) 原價150元 同慶價：買2送1

老行家：hoscode益生菌（30入）原價993元 同慶價買1送1

新光三越天母店：（11/14-11/30穿紅衣或持味全龍相關商品至櫃上享以下優惠）

鄉間座：全品項9折

澎沛：全面9折

Miopane：全品項9折(活動至11/19)

JINS：購買眼鏡或墨鏡現折300元(指定商品除外，不與其他折扣優惠併用)

虎牌：購買碳酸直飲保冷瓶(可口可樂聯名)即贈活氧清潔酵素乙瓶

夢享世界：購買記憶棉全方位枕可享特價2,280元(原價2,850元)

bgreen：消費可以380元優惠價加購活力鬆筋拍打棒(原價1,080元)

肉多多：消費點購套餐享小白蝦(6隻)乙份(每日限量20份，限內用，每桌限兌乙份，不分平假日)

Man & Kids：至櫃上打卡，消費享9折、可以1元加購木製玩具(1元加購木製玩具，限量5份)

遊戲愛樂園：享入園半價優惠(入園優惠為一大一小，相關入園須知如店面告示)

瓦城：不限金額消費享摩摩喳喳乙份(每日限量20份，限內用，每桌限兌乙份，不限平假日)

1010湘：不限金額消費享黑芝麻西米露乙份(每日限量20份，限內用，每桌限兌乙份，不限平假日)

勝博殿：消費點購套餐享冰飲乙份(紅茶/可爾必思/可樂) (每日限量20份，限內用，優惠恕不併用，不限平假日)

兩班家：消費點購套餐享辣炒年糕單點優惠價250元(原價290元)(每日限量20份，限內用，優惠恕不併用，不限平假日)

摩曼頓：享95折優惠(部份商品除外)

老乾杯：點限定套餐送『特製泡菜乙份』(每日限量25份，限內用)

大心：點主食贈泰國奶茶

丸龜：單點全店百元以上烏龍麵享免費中碗升大碗

春水堂：享小杯冰珍珠奶茶*2+黃金香酥雞*1+黃金脆皮薯條*1+經典炸翅膀*1；優惠價495元/原價545元

Footer：(11/14-11/21)

官網消費滿 $1500，輸入折扣碼 【恭喜味全龍奪冠】現折$200

Hooters：（11/13-11/19）

穿味全龍球衣，同桌平均每人平均消費滿500元以上，即送每人「丹麥嘉士伯生啤酒500ml一杯」

1、兌換啤酒須年滿18歲。

2、消費滿500元以上，計算是以實際結帳金額為準，每人限送一杯。

撥撥貓砂：（11/15-11/22）

每筆消費滿$999元，結帳時輸入折扣碼：『dragons2023』隨箱贈送威弟小吊飾1個(原價$400元,數量有限送完為止)

乖乖：（11/15-11/17）

乖乖食堂系列買一送一

拉圖爾：（11/15-11/19）

凡滿低消350+10%（服務費），加價23元就送拉圖爾精釀啤酒大杯一杯（四款擇一）。一人當日限兌換一次

Champion服飾：（即日起-11/19）

出示味全龍任一官方週邊，即可享優惠:全館商品9折，部分特價商品除外。

(各店品項些許不同，依實際現場為主)

聖保羅烘焙花園：（即日起-11/19）

https://www.saintpaul.com.tw/ 官網消費輸入優惠代碼【DRAGONS】全館商品任選兩件8折。(優惠商品除外)

荖子鍋：（即日起-11/30）

穿著紅衣送【五選一肉券】