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中職／昔握手「飛刀手」陳義信 龍迷蔣萬安曝說了這句

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天再自爆，他之前碰到兄弟象隊的「假日飛刀手」陳義信，當然還是很高興跟他握手，但是也跟陳義信說，「我是龍迷、是味全龍迷」。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天再自爆，他之前碰到兄弟象隊的「假日飛刀手」陳義信，當然還是很高興跟他握手，但是也跟陳義信說，「我是龍迷、是味全龍迷」。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安不掩飾自己是味全老龍迷，更被政治解讀開玩笑「不支持那隻猴子..」。有臉書粉專「逆風的烏鴉」認為，蔣萬安身為政治人物可以多一點「人氣」，認為蔣說自己是龍迷，並對味全龍奪冠很激動，持正面看法。蔣萬安今天再自曝，他曾遇到兄弟象隊的中職傳奇「假日飛刀手」陳義信，當時開心合照握手後，也跟對方說「我是龍迷」。

蔣萬安今天上午出席南門市場開幕活動，媒體問蔣，先前在味全龍總冠軍戰表現相當激動，有「逆風的烏鴉」臉書粉專認為蔣萬安有「人氣」，並說，「一個能在自己專業領域外有好惡的人，才是一個可以被信任的人」。「如果連好惡都是選擇產生的人，我們又怎麼相信他其他的表態是真的還是假的？」

蔣萬安今天再度大方強調「我真的是龍迷，我不是象迷」，他除了是市長，也真的是一個棒球迷，真的是標準的龍迷，從職棒元年就是支持味全龍，當然這麼多年下來，職棒還有球隊經過起起伏伏。

蔣萬安甚至自爆，他之前碰到兄弟象隊的「假日飛刀手」陳義信，當然還是很高興跟他握手，也跟陳義信說「你是我小時候偶像，每次看龍象大戰大家都維持瘋狂」，不過很開心握手合照之後，蔣說，他還是跟陳義信坦言，「我是龍迷、是味全龍迷」。

蔣萬安說，其實就像很多觀眾，當天總冠軍戰冒著雨，還是把九局看完，還有慶祝活動，身為球迷我們熱愛棒球，也希望職棒環境愈來愈好。

味全龍 陳義信 棒球

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