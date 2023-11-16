棒球／「唯一大聯盟百安的台灣打者」韓媒關注張育成可能旅日

「國防部長」張育成先前透露美國與日本都有來洽談合約，中職也不排斥，近日連南韓媒體都報導他的動向。

張育成近期隨應援團赴日為亞冠賽中華隊加油，他受訪時說，目標是拿到大聯盟合約，但日職和中職也不排斥。這個消息被多家日媒轉發，韓媒《日刊體育》也以「WBC打擊率0.438的台灣大聯盟球員轉戰日職？」為題報導。

該報導提到張育成本季表現，還詳細敘述他2013年加入美職體系，先後效力守護者、海盜、光芒及紅襪隊，大聯盟共出賽235場，594打數敲出121安打、20轟及79分打點，打擊率0.204，是台灣唯一超過百安的大聯盟打者。

文末提到，張育成代表中華隊參加今年3月的世界棒球經典賽，雖中華隊未能晉級8強，但張育成表現引人注目，出賽4場打擊率0.438，還有2發全壘打、8分打點，獲選A組最有價值球員（MVP）。