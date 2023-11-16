快訊

藍白合讓步太多？柯文哲：看過數字 「民調一直領先」

我的購物車很「清真」？東南亞發起抵制以色列運動

拜習會雙方「取得真正進展」 一次掌握美中會談重點講了哪些

棒球／「唯一大聯盟百安的台灣打者」韓媒關注張育成可能旅日

聯合新聞網／ 綜合報導
張育成。 美聯社
張育成。 美聯社

「國防部長」張育成先前透露美國與日本都有來洽談合約，中職也不排斥，近日連南韓媒體都報導他的動向。

張育成近期隨應援團赴日為亞冠賽中華隊加油，他受訪時說，目標是拿到大聯盟合約，但日職和中職也不排斥。這個消息被多家日媒轉發，韓媒《日刊體育》也以「WBC打擊率0.438的台灣大聯盟球員轉戰日職？」為題報導。

該報導提到張育成本季表現，還詳細敘述他2013年加入美職體系，先後效力守護者、海盜、光芒及紅襪隊，大聯盟共出賽235場，594打數敲出121安打、20轟及79分打點，打擊率0.204，是台灣唯一超過百安的大聯盟打者。

文末提到，張育成代表中華隊參加今年3月的世界棒球經典賽，雖中華隊未能晉級8強，但張育成表現引人注目，出賽4場打擊率0.438，還有2發全壘打、8分打點，獲選A組最有價值球員（MVP）。

張育成

相關新聞

棒球／「唯一大聯盟百安的台灣打者」韓媒關注張育成可能旅日

「國防部長」張育成先前透露美國與日本都有來洽談合約，中職也不排斥，近日連南韓媒體都報導他的動向。 張育成近期隨應援團赴日為亞冠賽中華隊加油，他受訪時說，目標是拿到大聯盟合約，但日職和中職也不排斥

中職／昔握手「飛刀手」陳義信 龍迷蔣萬安曝說了這句

台北市長蔣萬安不掩飾自己是味全老龍迷，更被政治解讀開玩笑「不支持那隻猴子..」。有臉書粉專「逆風的烏鴉」認為，蔣萬安身為...

亞冠賽／古林睿煬vs.赤星優志 台日大戰我拚首勝

亞洲職棒冠軍爭霸賽今天開打，開幕戰就是備受矚目的「台日大戰」，中職聯隊推出「火球男」古林睿煬先發，日本隊則由技巧派的巨人...

亞冠賽／中職首戰抗日 教頭陳金鋒盼選手全力以赴

亞洲職棒冠軍爭霸賽中職聯隊今天在東京巨蛋練球，全體積極調整備戰，總教練陳金鋒表示，日職在投手、打者各方面都很完整，希望大...

亞冠賽／扛台日大戰先發 古林睿煬：積極進攻減少四壞

備戰明天開打的亞洲職棒冠軍爭霸賽，中職聯隊今天到東京巨蛋練習，首戰就要對上地主日本隊，總教練陳金鋒直言對方是很強的隊伍，...

棒球／半數日本高中球員不認識他！鈴木一朗感嘆時代變了

鈴木一朗球員時期締造不少「朗神」傳說，不過他最近到日本高中指導學生，意外發現有一半的人不認識他，一朗也感嘆時代變了。 鈴木一朗2001年轉戰大聯盟水手隊，立刻奪下美聯MVP等大獎，生涯美日通算4

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。