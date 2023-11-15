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亞冠賽／扛台日大戰先發 古林睿煬：積極進攻減少四壞
備戰明天開打的亞洲職棒冠軍爭霸賽，中職聯隊今天到東京巨蛋練習，首戰就要對上地主日本隊，總教練陳金鋒直言對方是很強的隊伍，必須要全力以赴，追求拿下第一場勝利。
中職聯隊首戰推出古林睿煬先發，他今年在中職13場出賽拿下5勝2敗，防禦率1.80，擁有最快157公里的球速，在今日官方記者會上受訪時表示：「日本是厲害的球隊，目前狀況很好，要積極進攻好球帶、減少四壞球，用投球去幫助球隊。」
陳金鋒同樣稱讚對手不好打，「他們無論投手、打者都很優異，但我們會全力以赴，投打全體都要減少失誤，第一場比賽希望能下勝利。」
日本隊將派出巨人隊24歲右投赤星優志先發，作為2021年選秀第3指名，在去年升上一軍，有最快152公里的速球，同時擁有卡特球、二縫線速球、滑球、曲球和指叉球等多樣球路，被視為是具有技巧的投手，陳金鋒對此表示，畢竟是短期賽事，需要先找到應對先發投手的方法。
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