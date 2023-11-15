棒球／半數日本高中球員不認識他！鈴木一朗感嘆時代變了
鈴木一朗球員時期締造不少「朗神」傳說，不過他最近到日本高中指導學生，意外發現有一半的人不認識他，一朗也感嘆時代變了。
鈴木一朗2001年轉戰大聯盟水手隊，立刻奪下美聯MVP等大獎，生涯美日通算4257支安打，其中2004年單季262安更是難以被打破的歷史紀錄。鈴木一朗45歲正式退休，現年50歲的他仍對棒球相當熱衷，近期更展開高中教球之旅，11月初他在打擊練習時頻頻開轟，引發許多棒球迷討論。
鈴木一朗昨天出席活動時，自曝內心覺得學生都知道他是誰，但實際狀況並非如此，「實際了解我的人只有一半，聽到我要來學校後，有一半的學生透過搜尋，才知是我是『這種選手』，這就是現在的時代。」
「如果是不打棒球的高中生、國中生或小學生，可能就不知道我是誰，因為連打棒球的高中生都這樣，我有點震驚」鈴木一朗說。
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