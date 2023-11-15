中職／中職21日頒獎典禮 限量288席球迷套票16日開賣

樂天桃猿隊在中職總冠軍賽不敵味全龍隊，有網友將砲口指向啦啦隊團長壯壯，因為她所屬的球隊近10年8度在冠軍賽失利，壯壯昨晚再度發文感謝所有支持她的人，還貼出酸民們噁心的私訊，她強調：「我不會被你們這些棒

2023-11-15 10:09