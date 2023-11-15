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中職／中職21日頒獎典禮 限量288席球迷套票16日開賣
「2023明台產險中華職棒頒獎典禮」將於11月21日在台北萬豪酒店盛大舉辦，今年的頒獎典禮同樣開放球迷購票進場，限量288席的1600元套票，明（16）日中午12點在ibon售票系統開賣，邀請球迷見證球隊、選手得獎的重要時刻。
中職頒獎典禮球迷套票年年秒殺，今年已經公布的最佳9人暨指定打擊、金手套獎星光閃閃，年度三大獎MVP、新人王、最佳進步獎也在將21日當天揭曉得主。
今年中華職棒頒獎典禮推出限量288席1600元套票，除了入場資格外另含市值超過2500元以上商品包，有機會獲得亞冠賽中華隊實戰用品、絕版未裁切球員卡(市值5000元)、2023球季各賽事實戰用球，以及多項精選商品。
11月16日中午12時起於ibon售票系統開放購票，民眾可到7-11便利商店ibon機台或是ibon售票系統網站搶購。相關資訊請持續鎖定中華職棒官網、中華職棒Facebook官方粉絲團、官方Instagram。
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