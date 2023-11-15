日職／成績大跌還捲入性侵疑雲 軟銀仍有意開大約搶山川穗高

西武隊重砲山川穗高昨天趕在截止日前宣告成為FA，和廣島隊強打西川龍馬是自由市場上兩大打者，本季山川表現低迷，場外更醜聞纏身，但全壘打王身手還是獲得不少球隊調查，據傳陣中缺長打者的軟銀隊將開出4年20億日幣大約開搶。

山川穗高本季打出生涯最慘賽季，開季就因小腿傷勢抹消登陸，後續又遭指控強制猥褻，深陷桃色風波，雖然最終獲不起訴裁定，但西武因顧及球團形象，給予山川無限期禁賽處分，他整季僅出賽17場是近8年新低，打擊率2成57，沒有開轟紀錄。

根據日媒報導，西武曾與山川穗高談過續約，但提出的價碼是近砍半的一年約，無限期禁賽也不會停止，山川本季年薪為2.7億日圓，在陣中屬於A級球員，此舉也間接透露西武不想留人、想拿FA補償的意圖。

然而，山川三度拿下全壘打王、生涯通算218轟的身手對其他球隊來說還是很「香」，自由市場上另一名強打西川龍馬屬長槍類型，山川是想補強重砲的球隊首選，根據《日刊體育》報導，陣中缺乏右強打者的軟銀將以4年20億日圓價碼爭取家鄉在沖繩的山川，預計16號交涉解禁後就會提出。

去年軟銀也在多隊競價中，以7年50億日圓大約獲得市場第一強打近藤建介的青睞，這筆簽約首年看起來絲毫不虧，近藤披上軟銀戰袍首年拿下全壘打王、打點王，並在季末獲得金手套獎殊榮。