中職／發表生涯第10次感謝詞 壯壯：我不會被棒球毒瘤打敗

樂天桃猿隊在中職總冠軍賽不敵味全龍隊，有網友將砲口指向啦啦隊團長壯壯，因為她所屬的球隊近10年8度在冠軍賽失利，壯壯昨晚再度發文感謝所有支持她的人，還貼出酸民們噁心的私訊，她強調：「我不會被你們這些棒球毒瘤們打敗。」

壯壯發文寫道，「中華職棒34年結束了，很難過今年我們只差一步就走到冠軍，壯壯2013-2023的10年職業生涯中10年8亞，我差了8步，每次都跟冠軍擦身而過，真的體會到什麼叫做笑著笑著就哭了的感覺。」

壯壯開玩笑表示這是她第10次感謝詞，她逐一感謝球迷、球團及身旁幫助過她的人，她也向酸民宣戰，「我不會被你們這些棒球毒瘤們給打敗，我也會不斷努力再進化，一樣不屈不饒等待冠軍到來的那一刻！」

壯壯更在文末喊話：「工商服務時間，各大國際體育賽事尚未排名前三名項目，歡迎內洽啦啦隊團長壯壯！」