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重光盃／龜山國小彭乙晏三壘打加關門 4縣市4強就位

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
桃園龜山國小投手彭乙晏（右）暴投後試圖補位觸殺跑者。圖／台北市棒球協會提供
桃園龜山國小投手彭乙晏（右）暴投後試圖補位觸殺跑者。圖／台北市棒球協會提供

2023年第十五屆重光盃全國少棒錦標賽今天進入淘汰賽階段，衛冕軍桃園市龜山國小展現強大抗壓，7：4險勝地主台北市東園國小，挺進四強；南投縣新豐國小靠劉與責完投5局加上單場雙響砲，隊史首度參賽就闖進準決賽。

賽史最多冠、五度封王的龜山本屆前4場比賽僅失3分，但八強賽對上強敵東園因守備失誤造成兩次滿壘危機，包括最後的第6局上，總教練干易哲當機立斷連換兩個投手游騰皓、彭乙晏才驚險下莊。

龜山先發投手廖宣澔5局被敲4支安打，僅失2分、1分自責，他賽後稱讚東園是可敬對手，「常常跟他們打，知道他們很厲害，今天承擔這個責任有點緊張，但我告訴自己失1分也沒關係，把場面守下來就好。」

廖宣澔今天有安打演出，不過自己比較喜歡投球，「在投手丘上可以控制節奏，讓我比較放鬆。今天比賽很刺激，東園到比賽最後都沒有放棄，是很好的學習。」

除了投手表現優異，龜山全場敲出8支安打，第二棒邱唯喆單場3安「猛打賞」，彭乙晏4局下貢獻清壘的2分打點三壘安打，還登板完成最後3個出局數，攻守俱佳，「教練要我往右半邊打，最後抓到變化球，打到就知道有了。」彭乙晏說。

彭乙晏原本打社區棒球，小學四年級才加入龜山正式訓練，還得每天自竹北由家長接送，清晨5點就得起床，但他甘之如飴，「打棒球很好玩，拿冠軍的感覺很棒！」彭乙晏不僅將課業維持在前三名，英文更是嚇嚇叫，曾經用英文演講，但他謙稱是因為媽媽從小就送他去補習，才有這樣的水準。

其他比賽方面，首度受邀重光盃的南投新豐靠劉與責完投5局無自責分，以及單場3安打包括2發全壘打、共計3分打點，以8：1力克強敵桃園市中平國小，晉級準決賽。最後一張門票經歷一場惡鬥，雙方共動用7名投手，最終由新竹市西門國小18：11擊敗台南市崇學國小，搭上四強末班車。

15日四強賽，上午8時先由桃園龜山迎戰新竹西門，10時南投新豐對決前年冠軍台北福林國小，是11年來首度四強來自不同地區。下午12時30分舉行季軍賽、2時30分冠軍賽，比賽地點都在青年公園棒球場，現場自由入場，線上轉播可觀賞YouTube頻道「Get Win Sport」。

桃猿龜山國小先發投手廖宣澔5局被敲4支安打，僅失2分、1分自責。圖／台北市棒球協會提供
桃猿龜山國小先發投手廖宣澔5局被敲4支安打，僅失2分、1分自責。圖／台北市棒球協會提供

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