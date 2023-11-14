日職／山川穗高決定行使FA 打出悲情牌聲明「我想打棒球！」

據日本媒體報導，原本職棒生涯一片燦爛的日本職棒明星西武隊山川穗高，因涉及性侵案控訴，雖最後獲不起訴處分，但形象受損，事件爆發後，球隊就不再讓他上場，將他冰了起來，球季劃下句點他於今天山川穗高透過團隊發表聲明，打出悲情訴求，決定行使自由球員權利(FA)，期待能有球隊能接納他，聲明上他特別說了「我想打棒球」。

山川穗高聲明稿表達，因為先前事件，讓大家對我不信任，一度考慮離開棒球界甚至遠離社會，但最終內心產生的想法就是，「我想打棒球。」

聲明中表示，發生這件事，對棒球運動員來說是一種恥辱，如果球迷還能繼續接受他，他會考慮繼續留在西武，來對球隊及球迷表示歉意與感謝。但另一方面，透過成為自由球員，接受之前沒有聽過的評價之聲；在收到西武以外球團對他的看法後，會做出最終留下或離開的決定，這可能是個人自私的意願，但希望球迷們能了解，這麼晚才傳達此一消息，感謝球迷的耐心與等待。

山川穗高是今年WBC世界棒球經典賽冠軍日本隊成員之一，但回到日職打球時就爆發性侵案起訴事件，5月開始西武隊就未再讓他出賽，本季只留下出賽17 場，打擊率0.254，打點5，沒有全壘打紀錄。