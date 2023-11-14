中職／強！江坤宇、李凱威都考兩個滿分 5人雙料上榜

今年最佳十人、金手套榜單至此全數揭曉，共有5人是雙料得獎，其中江坤宇、李凱威在最佳十人和金手套都是拿到滿分，今年攻守表現獲得一致認同。

年度頒獎典禮將於11月21日在台北萬豪酒店登場，年度3大獎MVP、進步獎、新人王都將在當天揭曉得主，最佳九人暨指定打擊已在9日公布，金手套則在今天放榜，雙料得獎的選手包括鋼龍、范國宸、李凱威、江坤宇、陳傑憲。

今年包含中職紀錄組代表3人在內，共計44人參與投票，滿分為220分，投票者可於每個獎項可分別投下第一、二、三名選票，也可選擇不投或僅投其中一個分數類別，累積分數較高者勝出。

江坤宇、李凱威在日前的最佳十人票選都已經確定滿分上榜，今天公布的金手套依然一票不漏，成為所有投票者心中毫無疑問的當今聯盟最強二游。

陳傑憲在兩項投票都是外野第一，最佳十人拿下188分，金手套則是193分，范國宸在一壘同額競選，在最佳十人取得201分、金手套203分，鋼龍則是最佳十人192分、金手套168分。