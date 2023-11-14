亞冠賽／日本公布3組重量級開球嘉賓 首戰對中華隊有松田宣浩
2023亞洲職棒冠軍爭霸賽11月16日在日本東京巨蛋點燃戰火，地主日本也公布3組開球嘉賓，16日首戰面對中華隊，邀請今年退休的「熱男」松田宣浩擔任打者，投手則是日本踢拳道選手「神童」那須川天心。
中華隊將在16日晚上6點對決日本，首戰預計推出統一獅隊「金孫」古林睿煬，日本可能派出讀賣巨人隊右投赤星優志迎戰。日本將邀請那須川天心擔任開球嘉賓，他在踢拳賽事創下42勝0敗完美戰績，今年正式轉戰職業拳擊。
當天還會邀請台灣棒球迷不陌生的松田宣浩，他參加過2屆經典賽（2013、2017）和十二強（2015、2019）。日職生涯前17年都效力軟銀，幫助球隊奪下7座總冠軍，今年轉戰巨人達成40歲出賽心願，9月28日正式宣布退休。
日本17日將對上南韓，邀請前女子花式溜冰選手荒川静香開球。如果日本打進冠軍賽，19日將由女演員井川遙擔任開球嘉賓，她是棒球日劇「下剋上球兒」的女配角。
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