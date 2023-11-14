日職／上澤直之說沒大聯盟約也OK 日媒認為言論不恰當

日本火腿隊強投上澤直之日前宣布挑戰大聯盟，他直言就算不是大聯盟合約也沒問題，但有日媒指出這段言論不適當，可能讓他在合約談判陷入劣勢。

上澤直之先前透露2018年就想挑戰大聯盟，他說，「我想知道和世界各地球員打球是什麼感覺，想在死前體驗一遍。即便不是大聯盟合約，我也做好漂洋過海的覺悟。」

《日刊體育》指出，「從日本人角度來看，這段話傳達對大聯盟的強烈渴望，可能被認為很有誠意。不過對注重契約精神的美國不重要，通常要先開出最好條件，如果一開始就說出最低要求，得到大合約的可能性會大幅降低。」

該報導認為，如果上澤直之有和好的經紀人合作，肯定不會說出這種話，這段言論可能讓他被視為次級球員。上澤本季先發24場，戰績9勝9敗，防禦率2.96，每局被上壘率（WHIP）1.14。上澤在火腿9個賽季，戰績70勝62敗、平均防禦率3.19。