快訊

張秉鈞涉貪助理費喪失參選立委資格 被押近5個月今交保

「近40顆星」國軍退將被扯入共諜案 3被告未羈押理由曝光

日職／上澤直之說沒大聯盟約也OK 日媒認為言論不恰當

聯合新聞網／ 綜合報導
上澤直之。 截圖自火腿隊官方FB
上澤直之。 截圖自火腿隊官方FB

日本火腿隊強投上澤直之日前宣布挑戰大聯盟，他直言就算不是大聯盟合約也沒問題，但有日媒指出這段言論不適當，可能讓他在合約談判陷入劣勢。

上澤直之先前透露2018年就想挑戰大聯盟，他說，「我想知道和世界各地球員打球是什麼感覺，想在死前體驗一遍。即便不是大聯盟合約，我也做好漂洋過海的覺悟。」

《日刊體育》指出，「從日本人角度來看，這段話傳達對大聯盟的強烈渴望，可能被認為很有誠意。不過對注重契約精神的美國不重要，通常要先開出最好條件，如果一開始就說出最低要求，得到大合約的可能性會大幅降低。」

該報導認為，如果上澤直之有和好的經紀人合作，肯定不會說出這種話，這段言論可能讓他被視為次級球員。上澤本季先發24場，戰績9勝9敗，防禦率2.96，每局被上壘率（WHIP）1.14。上澤在火腿9個賽季，戰績70勝62敗、平均防禦率3.19。

日本火腿

相關新聞

大巨蛋測試賽環境獲好評 洪心騏給投手丘和燈光建議

台北大巨蛋今天舉行閉門測試賽，球員教練團都很期待，新北禾聯成棒隊陣中具職棒資歷的投手洪心騏點出投手丘和視線問題，而興富發...

日職／杉谷拳士3聲道告別王柏融 「無論到哪都會尋找你」

王柏融決定為旅日生涯畫上句點，宣布自火腿隊退團，與他交情頗好的隊友杉谷拳士今天透過社群網站寫下3聲道的道別，懷念一起度過...

中職／雄鷹補4洋投打冬盟 MLB級席斯曾因「蝴蝶指叉」掀熱議

台鋼雄鷹隊備戰11月25日開打的亞洲冬季棒球聯盟，找來4名外籍投手戰力，除了增強投手實力，也納入做為明年一軍外籍洋將的評...

日職／日職首位「10億男」誕生！軟銀史上最大約綁住守護神

軟銀鷹隊季前聲勢浩大的80億補強宣告失敗，但球團依舊不改豪氣作風，根據《日刊體育》報導，他們將以4年40億日圓大型合約續留守護神歐蘇納（Roberto Osuna），歐蘇納也超越2021、2022兩個

日職／上澤直之說沒大聯盟約也OK 日媒認為言論不恰當

日本火腿隊強投上澤直之日前宣布挑戰大聯盟，他直言就算不是大聯盟合約也沒問題，但有日媒指出這段言論不適當，可能讓他在合約談判陷入劣勢。 上澤直之先前透露2018年就想挑戰大聯盟，他說，「我想知道和

韓職／LG雙子5戰力壓KT巫師 終結29年無冠遺憾

棒球韓國大賽完結篇，LG雙子告別韓職歷史第二久無冠荒！韓職季賽龍頭LG雙子雖然輸掉韓國大賽首戰，但後續連打2場逆轉秀，最終以4勝1敗淘汰KT巫師，拿到睽違29年的冠軍。這個矛與盾對決的系列賽分水嶺，正

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。