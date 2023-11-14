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中職／雄鷹補4洋投打冬盟 MLB級席斯曾因「蝴蝶指叉」掀熱議

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊延攬4名外籍投手助陣冬季聯盟賽事，也為明年洋將選才，圖為26歲右投霍斯（Jack Fox）。圖／台鋼熊鷹隊提供
台鋼雄鷹隊延攬4名外籍投手助陣冬季聯盟賽事，也為明年洋將選才，圖為26歲右投霍斯（Jack Fox）。圖／台鋼熊鷹隊提供

台鋼雄鷹隊備戰11月25日開打的亞洲冬季棒球聯盟，找來4名外籍投手戰力，除了增強投手實力，也納入做為明年一軍外籍洋將的評估，包含兩名美國選手席斯（Deunte Heath）、霍斯（Jack Fox），以及兩名日本選手小野寺賢人、塩田裕一。

38歲的席斯經驗豐富，曾於2012到13年效力芝加哥白襪隊時登上大聯盟，生涯在大聯盟8場出賽都是後援，也具備日本職棒資歷，包括2014到15年效力廣島隊、2018到19年效力西武獅隊，近兩年都在墨西哥聯盟發展，先發、後援的經驗兼具，因此將成為冬盟台鋼教練團的活棋。

席斯在2019年5月的出賽曾引起熱議，面對軟銀隊明石健志的打席，出現一顆在本壘板前急速下墜的球，經高速攝影機捕捉幾乎沒有旋轉，握法是指叉、軌跡卻像是蝴蝶，不僅造成明石健志收棒不及，捕手森友哉也無法在第一時間順利接捕。

26歲的霍斯在4人當中最早來到台灣，在澳洲棒球聯盟2022到23球季效力墨爾本王牌隊，10場登板其中4場先發，戰績1勝1敗，29局被擊出24支安打，送出26次奪三振，防禦率5.28；之後回到美國獨立聯盟，17場登板都是先發，100局送出59次奪三振，防禦率4.05，低於聯盟平均4.92。

25歲的小野寺賢人原效力日本獨立聯盟，球速可達148公里，2023球季21場出賽其中18場先發，戰績10勝2敗、1救援成功，總計129.2局投球，送出114次奪三振聯盟最多，防禦率2.92，獲選BC聯盟年度投手MVP。

26歲塩田裕一最快球速超過150公里，過去曾在日本社會人、日本獨立聯盟發展，2022年在日本獨立聯盟24場登板其中1場先發，拿下4次救援成功，24.1局送出13次奪三振，防禦率2.96，之後加盟澳洲聯盟伯斯熱火隊，今年準決賽碰上布里斯本俠盜，塩田裕一曾面對陽岱鋼以內野滾地球拿到出局數，賽後陽岱鋼還給予鼓勵，讓他印象深刻。

冬季聯盟將於11月25日點燃戰火，雄鷹首戰當天在中午12點5分洲際棒球場與日本社會人隊交手，共計進行17場例行賽。

棒球 台鋼雄鷹 大聯盟

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