大巨蛋測試賽環境獲好評 洪心騏給投手丘和燈光建議

台北大巨蛋今天舉行閉門測試賽，球員教練團都很期待，新北禾聯成棒隊陣中具職棒資歷的投手洪心騏點出投手丘和視線問題，而興富發隊教練黃欽智則表示大巨蛋環境很舒服。

台北大巨蛋將於12月3日迎接首場國際棒球賽亞洲棒球錦標賽，今天先舉行閉門測試賽，也是大巨蛋首場棒球賽事，上午由新北禾聯成棒隊與台北興富發成棒隊交手，興富發隊陣中具有職棒球員和執教資歷的教練黃欽智表示，在大巨蛋球場比賽的感覺很舒服。

黃欽智提到，台灣的棒球圈等大巨蛋球場等了許久，大家都很期待，但很多小細節不可能一次到位，今天測試賽結束彙整意見後，應該會調整一下，目前看起來沒有大問題，也聽到好評多。

洪心騏今天有實際登板投球，在8局無人出局、一壘有人時登板，雖有被敲出1支安打失掉1分，但3個出局數都是三振抓下、狀態不錯。

洪心騏接受中央社記者訪問時表示，球場整體環境不錯，休息室、牛棚區域都很舒適，對於可以在大巨蛋投球有滿滿的感謝。

對於場地狀況，洪心騏點出投手丘部分，投手與捕手這個方向沒有問題，但投手丘左右後方的紅土太短，投手要轉身牽制時，有踩空的可能，今天也有出現投手牽制二壘踩空的情形。

至於滾地球處理方面，洪心騏表示，沒有太大的問題，但是視線上燈光還是會有吃球的狀況，高飛球容易跟天花板融合在一起，不太好判斷前後距離，觀眾席的椅子顏色太接近球的顏色，如果比賽時有過多的空位，可能也會造成吃球的問題，造成判斷和接球上會有落差。