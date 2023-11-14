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韓職／LG雙子5戰力壓KT巫師 終結29年無冠遺憾

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
LG以4勝1敗拿下韓國大賽勝利，球員興奮慶祝睽違29年的隊史第二次冠軍。（photo from LG Twins Baseball Club Official Facebook）
LG以4勝1敗拿下韓國大賽勝利，球員興奮慶祝睽違29年的隊史第二次冠軍。（photo from LG Twins Baseball Club Official Facebook）

棒球韓國大賽完結篇，LG雙子告別韓職歷史第二久無冠荒！韓職季賽龍頭LG雙子雖然輸掉韓國大賽首戰，但後續連打2場逆轉秀，最終以4勝1敗淘汰KT巫師，拿到睽違29年的冠軍。這個矛與盾對決的系列賽分水嶺，正是KT盾扛不住LG的矛，LG前2場關鍵勝利都是靠打線突破KT強悍的牛棚，中繼王朴英賢與終結者金載潤都慘遭全壘打毒手，後面一鼓作氣打爆KT封王。

LG終結29年無冠

根據韓媒《朝鮮日報》報導，季賽龍頭LG雙子13日晚間在韓國大賽G5迎戰KT巫師，已吞3敗的KT退無可退，推出G1先發繳出好投的國手先發高永表，沒想到他慘遭LG聯盟最兇打線的毒手，5局投不滿就狂挨7安打、噴掉5分，LG超級快腿朴海旻三局下的兩分打點安打最為致命。LG靠著洋投凱利5局僅失1分的好投，以及引以為傲的打線持續發揮，終場以6：2勝出，系列賽4勝1敗、拿下冠軍。


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G5勝利投手：LG洋將凱利。（photo from LG Twins Baseball Club Official Facebook）

LG這座冠軍是隊史第二冠，也終結韓職第二長的無冠荒（29年），LG前20年間甚至連韓國大賽都摸不到，本季以龍頭之姿進軍，雖然首戰不幸輸球，但隨後拿下4連勝、僅耗5戰即打包對手，表現出乎意料的順利，關鍵就是LG這支矛夠犀利。

以矛突破盾

LG與KT的系列賽一直被視為矛盾對決，聯盟團隊打擊的領頭羊LG得突破投手戰力強悍的KT之盾，然而，KT堅固的牛棚連續兩場關鍵戰役被攻破成分水嶺。KT在G2首局就拿下4分領先，但比賽後段牛棚卻接連放火，中繼王朴英賢挨了逆轉全壘打，救援失敗；G3也是類似劇本，只是苦主換成KT終結者金載潤，他被二兵吳智煥咬出逆轉三分彈，救援失敗，連2場關鍵戰牛棚失守，KT大勢已去。


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拿下系列賽MVP、連三場開轟的LG二兵吳智煥。（photo from LG Twins Baseball Club Official Facebook）

在KT主力牛棚都輪番失手過後，LG打線持續爆發，G4團隊打下17支安打、狂灌15分，老大哥金賢洙、二兵吳智煥、超級新人文保景都轟出全壘打，團隊刷新韓國大賽單局最多安打紀錄，吳智煥也寫下韓國大賽首位單屆連3場開轟的歷史。G5則換成文盛柱與快腿朴海旻跳出來，前者繳出3支安打的猛打賞，後者3支2、外帶清壘的勝利打點。LG人人都能當英雄的最強打線奠定勝基。


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KT終結者金載潤在G3救援失敗。（photo from 수원-kt wiz Official Facebook）

史上冠軍荒

在LG拿下冠軍後，史上第二久的冠軍荒變為韓華老鷹，他們已經24年無冠，而韓職最久無冠還是樂天巨人（已經31年無冠）。此外，有意思的是今年世界四個職棒聯盟，冠軍都是終結多年冠軍荒，分別是美職遊騎兵（63年、隊史首冠）、日職阪神虎（38年）、韓職LG雙子（29年）、中職味全龍（24年）。

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