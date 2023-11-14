日職／杉谷拳士3聲道告別王柏融 「無論到哪都會尋找你」

王柏融決定為旅日生涯畫上句點，宣布自火腿隊退團，與他交情頗好的隊友杉谷拳士今天透過社群網站寫下3聲道的道別，懷念一起度過的5年，更笑說「我一直很喜歡你臉上掛著可愛的笑容」。

王柏融旅日5年，共在一軍累積270場出賽，以2成35打擊率敲出169支安打、15轟，昔日中職「4割男」失去鋒芒，終在昨天透過社群網站宣布經過深思熟慮後決定結束旅日生涯，球團隨後也正式發布消息。

杉谷拳士今天透過社群網站，分享與王柏融的合照，每張都是掛滿笑容，他留言提到兩人一起參與在台灣的訓練營、小籠包吃到肚子爆炸，都是他不會忘掉的回憶，儘管王柏融離開日職，但還在同一片天空之下，「無論你走到哪裡，我都會尋找你。」也感性告白「非常愛你，我的兄弟。」