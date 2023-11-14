中職／悍將感恩會25日登場 拍照會超強陣容有江少慶、李子強

今年富邦悍將隊球迷感恩會將在11月25日於新莊棒球場登場，悍將家族會員限定活動再度登場，同樣採取販售暢遊券供家族會員購票參與，下午將進行見面會及簽名會，想近距離與悍將球員們傳接球、玩遊戲、近距離欣賞悍將與Fubon Angels的好歌喉，一年就等這一場。

感恩會上午將進行家族會員限定活動，家族會員可在11月17日透過悍將APP進行報名取得購買暢遊券資格，亞瑟傳奇不限額外，亞瑟王、梅林魔法師、藍斯洛騎士皆採限額報名方式；暢遊券售價為300元，內含活動點數10點，除了入場禮「GUARDIANS多用途桌墊」外，還可獲得卡滋爆米花、乖乖奇米星、輕作大師茶、台農嚴選全脂保久乳、多芬日本植萃洗髮露等進場贈品，另外還有抽獎券可參加好禮摸彩，有高島按摩椅和實戰簽名球衣等大獎。

今年家族會員限定活動遊戲攤位更升級，且每個攤位都有悍將球員，有與悍將們近距離接觸的悍你KGB、跑壘接力賽，考驗棒球實力的火球測速王、精準點球王，以及要和球員們合作同心的大力傳球樂、玩轉好默契和腦力轉轉彎。拍照會的球星陣容更是堅強，包括李子強、黃保羅、江少慶、申皓瑋、李宗賢、戴培峰、王勝偉、林哲瑄等人都將分組與大家拍照，還有Fubon Angels來與大家一起留下香香的合照。場內小舞台的「悍將好歌喉」，由Fubon Angels和球員一起帶來精彩演出。

非家族會員的球迷朋友也能到場參與，現場將販售100元Fan Fest入場券，上午即可進場於看台區觀賞場內活動，並參與下午環形舞台感恩會，有機會獲得限量好禮還可以參加抽獎活動，二摟廣場設有呈伯享饗、chenbo、太飽熊脆皮章魚燒、頭號粉絲車輪餅、怎麼可以吃狗狗、Surfing Dog、爭鮮、鬍鬚張、麻古茶坊、樂雅樂、起家雞、全家等美食攤位。

下午悍將球員與Fubon Angels會至二樓環形舞台與球迷朋友們互動進行舞台遊戲，同時舉辦悍將、Angels簽名會，球迷朋友須先透過APP報名活動資格，並消費滿額即可參加簽名會，更多活動及報名辦法，將陸續於富邦悍將官方粉絲團進行公告。