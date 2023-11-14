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中職聯隊赴日備戰亞冠賽 鋒總：投球方面仍會進行微調

中央社／ 桃園機場14日電
2023亞冠賽將在日本東京巨蛋點燃戰火，中職聯隊14日上午啟程飛往日本，中華職棒大聯盟會長蔡其昌（前右）特別致贈加菜金，由總教練陳金鋒（前左）代表接受。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年11月14日 中央通訊社
2023亞冠賽將在日本東京巨蛋點燃戰火，中職聯隊14日上午啟程飛往日本，中華職棒大聯盟會長蔡其昌（前右）特別致贈加菜金，由總教練陳金鋒（前左）代表接受。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年11月14日 中央通訊社

2023亞冠賽將在日本東京巨蛋點燃戰火，中職聯隊今天啟程赴日，中華職棒大聯盟會長蔡其昌特別致贈加菜金，希望透過比賽讓亞洲球隊看到台灣職棒年輕選手的實力與戰力。

「2023亞洲職棒冠軍爭霸賽」16日至19日將在日本東京巨蛋舉行，今年的亞洲職棒冠軍爭霸賽總計有中華職棒、日本職棒、韓國職棒、澳洲職棒4隊參賽，中職聯隊由陳金鋒領軍，今天啟程飛往日本，15日安排練球，16日至19日為正式賽事。

蔡其昌特別準備100萬日圓（約新台幣20萬元）給球員們鼓勵與信心，更逐一與選手們握手打氣，蔡其昌接受媒體聯訪表示，今天特別用行動鼓勵球員，身為領隊的他會在首場比賽時到現場為台灣加油。

蔡其昌說，亞冠賽設立的目的就是讓4個國家的職棒年輕選手能有相互交流機會，因為幾乎是各國的潛力新秀及職業選手參與，可看度非常高，每名球員聚精會神全力參賽，這是球迷最希望看到的，在總教練的領導下，隊伍一定能在比賽中學習到很多，透過比賽也讓亞洲球隊看到台灣職棒年輕選手的實力與戰力。

蔡其昌指出，他在經典賽結束後就向體育署建議，對於國家一級賽事應該都要精進計畫，體育署也通過相關計畫，中職也聘專人進行情蒐，情蒐隊伍會了解比賽狀況，但情蒐工作甚至掌握球員都需要時間，希望能一邊比賽一邊蒐集資料，以及了解球員狀況，只要能運用上的情蒐相關資料，或對提升國家隊有幫忙的事，都會在情蒐計畫內。

總教練陳金鋒表示，球隊會盡全力，隊員們會努力為比賽做準備，經過2場比賽的調整，球隊狀況目前還不錯，部分球員也結束比賽陸續加入，球員們在投球等方面還會進行微調。

「2023亞洲職棒冠軍爭霸賽」16日至19日將在日本東京巨蛋舉行，中職聯隊由總教練陳金鋒（前排右7）領軍，14日上午啟程飛往日本，中華職棒大聯盟會長蔡其昌（前排右6）特別到機場為選手加油打氣。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年11月14日 中央通訊社
「2023亞洲職棒冠軍爭霸賽」16日至19日將在日本東京巨蛋舉行，中職聯隊由總教練陳金鋒（前排右7）領軍，14日上午啟程飛往日本，中華職棒大聯盟會長蔡其昌（前排右6）特別到機場為選手加油打氣。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年11月14日 中央通訊社

中職 亞冠賽 體育署

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