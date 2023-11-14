蔡其昌致贈中華隊100萬日圓加菜金 後勤比照經典賽

2023亞洲職棒冠軍爭霸賽中華隊今天一早出發日本東京，備戰16至19日進行的賽事，中職聯盟會長蔡其昌會長也現身勉勵選手和教練，並致贈100萬日圓（約台幣21.3萬）加菜金，祝福中華隊在亞冠賽順利圓滿，展現十足拚勁給球迷看。

蔡其昌今天陪伴中華隊來到機場，他表示，亞冠賽是非常有意義的比賽，主要挑選24歲以下的年輕選手，都是各隊年輕優秀的潛力球員，讓四個國家的選手們相互交流、學習觀摩，相信每位選手都會發揮實力並拿出拚勁，透過比賽累積實戰經驗。

蔡其昌也提到，「這次聯盟後勤團隊比照經典賽，讓教練團及選手沒有後顧之憂，給予最強大後盾。」