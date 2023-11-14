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蔡其昌致贈中華隊100萬日圓加菜金 後勤比照經典賽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
亞冠賽中華隊今天出發日本東京，中職聯盟會長蔡其昌致贈加菜金100萬日圓，勉勵選手取得佳績。圖／中華職棒提供
亞冠賽中華隊今天出發日本東京，中職聯盟會長蔡其昌致贈加菜金100萬日圓，勉勵選手取得佳績。圖／中華職棒提供

2023亞洲職棒冠軍爭霸賽中華隊今天一早出發日本東京，備戰16至19日進行的賽事，中職聯盟會長蔡其昌會長也現身勉勵選手和教練，並致贈100萬日圓（約台幣21.3萬）加菜金，祝福中華隊在亞冠賽順利圓滿，展現十足拚勁給球迷看。

蔡其昌今天陪伴中華隊來到機場，他表示，亞冠賽是非常有意義的比賽，主要挑選24歲以下的年輕選手，都是各隊年輕優秀的潛力球員，讓四個國家的選手們相互交流、學習觀摩，相信每位選手都會發揮實力並拿出拚勁，透過比賽累積實戰經驗。

蔡其昌也提到，「這次聯盟後勤團隊比照經典賽，讓教練團及選手沒有後顧之憂，給予最強大後盾。」

中華隊由陳金鋒擔任總教軍、陳傑憲擔任隊長領軍，今天抵達日本後，將於明天下午展開練球，16日預賽首戰由古林睿煬先發對抗地主日本隊，接著17日交手澳洲、18日對上南韓隊，19日則是季軍戰與冠軍戰，無法到場的球迷可以透過緯來電視網、愛爾達體育台、公共電視及CPBL TV收看。

亞冠賽中華隊今天出發日本東京，中職聯盟會長蔡其昌致贈加菜金100萬日圓，勉勵選手取得佳績。圖／中華職棒提供
亞冠賽中華隊今天出發日本東京，中職聯盟會長蔡其昌致贈加菜金100萬日圓，勉勵選手取得佳績。圖／中華職棒提供

中華隊 亞冠賽 陳傑憲

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