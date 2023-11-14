中信盃／第十屆開打 辜仲諒勉勵小球員

第十屆「中信盃」全國棒球錦標賽昨天開打，將進行為期5天的過招，來自全台近500位選手在晚宴上與21位「愛接棒—少棒暨青少棒資助計畫」學長們相聚，彼此交流、經驗傳承。中國信託慈善基金會董事長辜仲諒也現身勉勵小球員，課業和棒球都要一起變得更強。

中信慈善基金會從2014年推動「愛接棒計畫」，資助偏鄉學校棒球隊孩子營養餐食、課業輔導與球具設備等，邁入10年，如今有孩子以國手之姿站上國際賽事，或是提早踏入社會，擔任棒球教練、職業軍人等，耕耘於各行各業。

許子謙是今年小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽的國手，在晚宴上傳承重要經驗給「愛接棒」小球員，他說：「遇到低潮時，找回初衷，然後越過它。」

辜仲諒勉勵選手，棒球注重團隊精神，就像拳頭要握得緊，每根手指缺一不可，教練與每個球員都扮演不同角色，只有團隊默契能帶領大家邁向勝利，也要好好讀書，「打球與學業並進，未來才有多的選擇。」他致贈各校教練紀念外套，感謝學校支持「愛接棒計畫」。

本屆賽事昨天在新北市瓊林球場與新月橋球場開打，將進行到17日，參賽隊伍為「愛接棒計畫」資助的25所偏鄉學校少棒與青少棒球隊，合計54場賽事，也安排故宮參訪以及數學與國語檢測，讓孩子在比賽期間，學業不受影響並能豐富文化視野。17日少棒組上午8點30分進行季軍戰、10點30分進行冠軍戰，將由ELEVEN SPORTS全程轉播。