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棒球／王柏融揮別日本 雄鷹全力爭取

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
火腿官宣王柏融離隊。 截圖自王柏融FB
火腿官宣王柏融離隊。 截圖自王柏融FB

職棒生涯十字路口，王柏融決定在旅日道路上轉彎，昨宣布自日本火腿隊退團，下一步有望成為「台鋼大王」。同日富邦悍將隊投手曾峻岳遞交行使旅外自由球員權利申請，成為史上第8人，前7人僅王柏融成功簽下旅外合約。

王柏融動向備受矚目，昨透過社群網站宣布，「這段時間裡，我曾反覆思考過自己的選擇，也與家人進行了深入的交談。最終，我決定了離開日本這片土地，尋求下一個棒球生涯的契機。」

王柏融2019年展開旅日生涯，在一軍5季出賽270場，以2成35打擊率敲出169支安打、15轟，昔日中職「4割男」失去鋒芒，終在此時決定揮揮衣袖；他已在先前台鋼雄鷹樂天桃猿隊的交易中議約權轉換，若回歸中職，將由雄鷹握有主動權。

雄鷹領隊劉東洋表示，球團將會展現誠意，全力爭取王柏融，由於還有一波擴編選秀，可從5隊各挑選1名選手，「王柏融選手就很有可能會是台鋼這個季後補強的第6塊拼圖，也是最重要的一塊拼圖。」他也期待若有王柏融加盟，加上季中轉隊的王溢正藍寅倫，將為球隊帶來另一層化學效應。

王柏融作為中職循自由球員制度輸出的第1人，如今將告別日職，第2人是否將是曾峻岳也成季外焦點，悍將球團已同意他行使旅外權利，開放各國球團洽談。

曾峻岳今天隨中華隊出發東京，參與16日開打的亞冠賽，對他將是在日職球隊面前「試鏡」的機會，他順其自然全力拚。

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