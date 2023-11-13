中職／新竹棒球場趕不及2024年賽季 天母主場將優化

中職味全龍隊去年下半季在新竹市立棒球場安排賽程，但打完2戰出現不少狀況喊卡，目前確定新竹市立棒球場趕不及明年賽季，龍隊領隊丁仲緯表示，還是以天母主場為主，也有更新設備規劃。

味全龍隊2020年與新竹市政府簽約，取得新竹市立棒球場10年經營權，2022年下半季也有在新竹市立棒球場安排主場例行賽事，只打了2場出現3名傷兵，其中最嚴重的是富邦悍將隊外野手林哲瑄撲接外野飛球，造成左肩關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂傷動刀。

新竹棒球場狀況多賽程臨時喊卡，改安排其他球場進行比賽，新竹棒球場缺失改善，先前新竹市府工務處表示表示，預計2024年優化改善完成，力求2025年球季啟用，也代表趕不及中職明年賽季。

味全龍隊領隊丁仲緯今天受訪表示，目前新竹市立棒球場的合約暫緩，就看後面的狀況再討論怎麼進行，明年球季還是以天母棒球場為主，另外也會安排斗六棒球場的賽事。

味全龍隊拿下睽違24年的總冠軍，5場主場賽事都是萬人滿場，單場票房收入破新台幣千萬元，丁仲緯表示，季後針對天母棒球場主場優化也有規劃，並且預計也會與在地有多一點合作。