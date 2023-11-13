棒球／王柏融離開火腿隊 曹竣崵感觸深：棒球不完全是技術

台灣好手王柏融離開日職火腿隊有望返台，旅日退役球星、現任台北城市科大棒球隊總教練曹竣崵體會深，曹竣崵分享自身經歷，直言王柏融盡力了，但「棒球不一定完全是技術」。

台灣好手王柏融2018年底與日職北海道日本火腿鬥士隊簽3年合約、展開旅日生涯，去年獲得1年續約，但表現不如預期，今年從育成球員合約出發，7月底轉正式球員。王柏融今天發文表示，經過反覆思考，決定離開火腿隊。

王柏融成為中職設下旅外規範後成功旅外第一人，表現也備受注目。具旅日資歷的退役球星、現任台北城市科技大學棒球隊總教練曹竣崵表示，這5年來王柏融盡力了，相信他也不想放棄日本這麼好的環境。

曹竣崵長期擔任日職轉播講評，回憶過往旅外經驗感觸特別深，他接受中央社記者訪問表示，觀察這5年來王柏融每個階段都有不同，先是在台灣打出亮眼成績到日本發展，需要先適應新環境、也接受很多比較，但沒有表現出外界的期待。

王柏融旅日第2階段嘗試融入、想辦法找回在中職時的好表現，但過程可能不是這麼順利，也與想像中有落差，慢慢適應後，卻因為前幾年表現不如預期，最後簽下育成球員合約再繼續拚。

曹竣崵直言，能想像王柏融的煎熬和反覆思考，「抹煞球員戰鬥力的最大原因是沒有舞台」。今年球季尾聲王柏融轉正式球員，但仍然沒有獲得更多一軍出賽機會，沒有表現舞台，加上年紀考量，或許也是王柏融選擇回台灣的最大原因。

被問起與投手相比，打者是否更難在國外職棒爭取位置，曹竣崵卻不這麼認為，「一個投手要面對全聯盟眾多好打者，就跟身為打者要面對全聯盟這麼多好投手是一樣的」，職棒環境本來就很殘酷也很現實。

曹竣崵坦言，雖然台灣的棒球環境已經進步很多，但跟日本相比還是有些微的差異，台灣的突出選手想在日職生存還是壓力很大，就跟日本球員挑戰美職大聯盟一樣。

曹竣崵以過來人的經驗有感而發：「棒球不一定完全是技術」，除了技術、心態調整和轉換也會帶來很大的影響，還有融入環境和球隊文化的問題。

曹竣崵肯定王柏融的身手，直言若以王柏融的身手回到中職，想要主宰場上局面絕對有可能，但這5年中職也進步很多，出了很多出色的投手、整體水準有很大提升，回到台灣還是要先適應現在的中職環境，如果能調適回來，相信王柏融絕對沒有問題。