快訊

桃園偵查小隊長每周收2萬包庇賣淫集團 賄款還存女兒帳戶

52歲台灣婦人遊北海道！賣場偷這一物 警衛見形跡可疑急逮

棒球／王柏融離開火腿隊 曹竣崵感觸深：棒球不完全是技術

中央社／ 台北13日電
王柏融。 王柏融IG
王柏融。 王柏融IG

台灣好手王柏融離開日職火腿隊有望返台，旅日退役球星、現任台北城市科大棒球隊總教練曹竣崵體會深，曹竣崵分享自身經歷，直言王柏融盡力了，但「棒球不一定完全是技術」。

台灣好手王柏融2018年底與日職北海道日本火腿鬥士隊簽3年合約、展開旅日生涯，去年獲得1年續約，但表現不如預期，今年從育成球員合約出發，7月底轉正式球員。王柏融今天發文表示，經過反覆思考，決定離開火腿隊。

王柏融成為中職設下旅外規範後成功旅外第一人，表現也備受注目。具旅日資歷的退役球星、現任台北城市科技大學棒球隊總教練曹竣崵表示，這5年來王柏融盡力了，相信他也不想放棄日本這麼好的環境。

曹竣崵長期擔任日職轉播講評，回憶過往旅外經驗感觸特別深，他接受中央社記者訪問表示，觀察這5年來王柏融每個階段都有不同，先是在台灣打出亮眼成績到日本發展，需要先適應新環境、也接受很多比較，但沒有表現出外界的期待。

王柏融旅日第2階段嘗試融入、想辦法找回在中職時的好表現，但過程可能不是這麼順利，也與想像中有落差，慢慢適應後，卻因為前幾年表現不如預期，最後簽下育成球員合約再繼續拚。

曹竣崵直言，能想像王柏融的煎熬和反覆思考，「抹煞球員戰鬥力的最大原因是沒有舞台」。今年球季尾聲王柏融轉正式球員，但仍然沒有獲得更多一軍出賽機會，沒有表現舞台，加上年紀考量，或許也是王柏融選擇回台灣的最大原因。

被問起與投手相比，打者是否更難在國外職棒爭取位置，曹竣崵卻不這麼認為，「一個投手要面對全聯盟眾多好打者，就跟身為打者要面對全聯盟這麼多好投手是一樣的」，職棒環境本來就很殘酷也很現實。

曹竣崵坦言，雖然台灣的棒球環境已經進步很多，但跟日本相比還是有些微的差異，台灣的突出選手想在日職生存還是壓力很大，就跟日本球員挑戰美職大聯盟一樣。

曹竣崵以過來人的經驗有感而發：「棒球不一定完全是技術」，除了技術、心態調整和轉換也會帶來很大的影響，還有融入環境和球隊文化的問題。

曹竣崵肯定王柏融的身手，直言若以王柏融的身手回到中職，想要主宰場上局面絕對有可能，但這5年中職也進步很多，出了很多出色的投手、整體水準有很大提升，回到台灣還是要先適應現在的中職環境，如果能調適回來，相信王柏融絕對沒有問題。

王柏融 中職 棒球

延伸閱讀

日職／火腿官宣王柏融離隊 日網友紛紛獻上祝福

棒球／王柏融離開日職 台鋼雄鷹爭取加盟盼他成「第6塊拼圖」

棒球／大王回歸？王柏融宣布結束旅日生涯 「不是輕率決定」

中職／衝了！曾峻岳正式遞交申請拚旅外 前7人僅王柏融成功

相關新聞

中職／味全龍隊封王好康來了 指定商品超殺折扣

味全龍隊昨天在總冠軍賽第7戰以6：3擊敗樂天桃猿隊，奪得隊史第5冠，也是回歸中職一軍首冠，今天公布首波優惠活動。

中職／自由球員清單公布 桃猿3主砲都在列但2人有約

總冠軍賽落幕，中職今天公告今年度符合自由球員資格清單，共計23人符合資格，樂天桃猿隊8人最多，陳俊秀去年已符合資格但未提...

日職／火腿官宣王柏融離隊 日網友紛紛獻上祝福

王柏融今天宣布離開待了5年的日本職棒，火腿隊官方社群帳號稍早也證實王柏融11月13日退團，日本球迷們也紛紛獻上祝福。 王柏融今年與火腿簽下育成合約，今年7月轉支配下後，一軍出賽共20場，累積1轟

棒球／大王回歸？王柏融宣布結束旅日生涯 「不是輕率決定」

「大王」王柏融今天透過社群網站宣布，結束旅日生涯，他感謝火腿球團給予的照顧與支持，讓他在異鄉生活感受到溫暖，也強調這並非...

中職／「亞軍魔咒」遭網嘲諷 啦啦隊壯壯淚訴：我錯了嗎？

味全龍隊昨天奪下今年中華職棒總冠軍，樂天桃猿隊連2年屈居亞軍。網路上就有球迷發現意外巧合，樂天女孩團長壯壯待的球隊拿下亞軍次數非常多，有人戲稱這是「壯壯魔咒」，壯壯也在個人IG發文吐心聲。 壯壯

中職／衝了！曾峻岳正式遞交申請拚旅外 前7人僅王柏融成功

富邦悍將隊少年火球男曾峻岳的旅外之路，今天正式踏出付諸實現的第一步，提出申請行使旅外自由球員權利，曾峻岳成為史上第8人行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。