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亞冠賽／古林睿煬「攻蛋」當養分 好奇專屬通道和必吃拉麵

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅隊投手古林睿煬。本報資料照片
統一獅隊投手古林睿煬。本報資料照片

亞冠賽中華隊打頭陣的人選確定，就是統一獅隊的「金孫」古林睿煬，對於「攻蛋」，除了期待為自己累積未來征戰國際賽的養分，還點名對東京巨蛋的通道、拉麵都充滿興趣。

亞冠賽將於16日打到19日，中華隊首戰日本隊，交給古林睿煬先發。

古林睿煬坦言，剛來中華隊報到時，投手教練許銘傑就通知他投第一場了。至於自己當下的反應，「我問說『你在開玩笑嗎？』他說『我看起來像開玩笑嗎？』」再被追問為何覺得教練開玩笑，古林睿煬說：「我也是開玩笑，緩和一下氣氛。」

扛起第一場，又是對上日本，古林睿煬說：「有什麼就表現出來，不用刻意想怎樣。」倒是談到東京巨蛋有另類期待，「第一次去巨蛋，覺得很屌，聽賢拜說飯店和球場之間有專屬通道，很想走走看，還說有拉麵可以一直點，一定要去吃拉麵。」

亞冠賽聚集亞洲職棒年輕好手，為未來一級賽事提前累積「準國際賽」經驗值，古林睿煬也抱持學習、吸收，「不管丟得怎樣，就是去學習，讓後面更多的國際賽可以更快去適應。」

古林睿煬 亞冠賽 中華隊

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