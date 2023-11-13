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中職／曾峻岳拚旅外不預設結局 富藍戈送禮約定「160」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊投手曾峻岳。本報資料照片
富邦悍將隊投手曾峻岳。本報資料照片

富邦悍將隊曾峻岳今天確定行使旅外自由球員權利，踏出追逐夢想的腳步，對於結果會是怎樣，他不預設立場、順其自然發展；旅外合約這份禮物還不知是否到來，曾峻岳先收到富藍戈寄來的禮物，還鼓勵他明年拚160公里球速。

自由球員公告首日，曾峻岳確定行使旅外自由球員權利，但現在眼下任務是亞冠賽，尋求更多日職球隊看見的機會。

曾峻岳坦言一定會有壓力，「但比賽下去，應該就會忘掉，面對觀眾又更多，連秋訓都一萬人，到時比賽應該更多。」他說不去預設，就是盡自己最大努力，「結局是好是壞可能已經決定好了，就把過程做好吧！」

「順其自然，不想要有太多期待。」被問到最近看到經紀人的電話，是否會擔心不知道會是什麼消息，曾峻岳笑答沒在怕，「我希望他多打電話給我。」

曾峻岳近期收到隊友富藍戈寄來的禮物，指定要給他和李子強，曾峻岳透露那是富藍戈平常熱身、傳接在使用的訓練器材，「維持手感用的，我之前有說想跟他買，他說不用、我送你。」富藍戈還透過IG私訊他，「他說要我明年160（公里），我說我努力。」

曾峻岳 自由球員 亞冠賽

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