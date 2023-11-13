中職／味全龍隊封王好康來了 指定商品超殺折扣

味全龍隊昨天在總冠軍賽第7戰以6：3擊敗樂天桃猿隊，奪得隊史第5冠，也是回歸中職一軍首冠，今天公布首波優惠活動。

相關優惠如下：

總冠軍紀念商品部分，味全龍球團也以封王主視覺設計，搭配球隊識別紅、黑兩色元素，推出包含全隊簽名紀念T恤、簽名毛巾、簽名抱枕，與徽章、拼圖、酒杯等紀念小物，系列商品將於11月13日18:00起在味全龍官方商城開放預購，邀請龍迷粉絲一起典藏奪冠榮耀。

同時為感謝廣大顧客與球迷朋友支持，味全食品將推出系列明星商品優惠，凡於指定量販/全聯/7-11/全家等通路，消費林鳳營、大醇豆、貝納頌、每日C、農搾、萬丹、健康廚房與味全等品牌指定商品均享超殺優惠，相關優惠活動細節依後續官方FB與店內實際公布為主；「味全美好食光」商城則自即日起推出消費滿$1024元即可參加抽獎，獎品包含味全龍球星實戰球衣、簽名大球、簽名拍立得等，輸入折扣碼「wd24」再享滿500現折100元。（https://wcgoodlife.pse.is/5b2nkn）

此外，龍隊合作夥伴如不二家、眠豆腐、犀牛盾、O-Grill、路邊烤肉、upoke、Chilis、Kirabase等知名品牌，以及天母商圈等在地店家亦共襄盛舉祭出各項封王優惠，歡迎球迷朋友來店同慶總冠軍。

不二家

日本百年名店「不二家」歡慶味全龍封王，11/14~11/24至下列商城連結買不二家PEKO指定商品任選2件88折優惠（https://24h.pchome.com.tw/store/?fq=/A/211074）

眠豆腐

慶祝味全龍睽違24年重返總冠軍，12/10前至眠豆腐官網結帳輸入折扣碼「龍好眠」，即享任床包類商品不限款式件數95折；搭配眠豆腐、芝麻豆腐再折95折。

犀牛盾

11/15~11/19至犀牛盾商城連結輸入折扣碼「2023味全龍總冠軍封王」享聯名商品8折優惠（https://url.rhinoshield.tw/wcd231023f）

O-Grill

11/14~11/16至龍焰燒烤席合作品牌O-Grill愛烙達官網、旗艦店消費，包含Dragons聯名系列烤爐等商品均享全面8折優惠！（https://shop.o-grill.com.tw/）

路邊烤肉

龍焰燒烤席合作品牌路邊烤肉，11/14~11/21期間推出限量58組「2023味全龍奪冠烤肉組」，原價1,280元享58折特價740元售完為止（https://reurl.cc/0ZeAWY）

uPoke夏威夷生魚飯

小龍女官方合作餐廳uPoke，11/14~11/30憑10月/11月份味全龍主場賽事紙本票卷/App購票紀錄，至uPoke夏威夷生魚飯全台門市消費滿200元即贈送『舒肥雞胸肉一份（80g）』

Chili's奇利斯美式餐廳

家庭席合作品牌全球知名美墨餐廳Chili’s，即日起至12/20憑10月/11月份味全龍賽事紙本票券/ APP購票紀錄，至Chili’s全台門市內用消費滿999元即可兌換大杯台灣生啤、或玉米脆片及莎莎醬(擇一)

KIRABASE

11/14~12/14凡穿著味全龍球衣至KIRABASE三創店/高雄店，消費一客主餐，

『三創店』贈無酒精啤酒調飲一杯，『高雄店』贈四款特調任選一杯，每人限贈一杯；另有小龍女練習生『璦昀』龍情蜜意慶祝總冠軍同樂會，活動場次含11/24(五) 19:00-21:00 KIRABASE 三創店、11/28(二) 19:00-21:00 KIRABASE 信義店、11/30(四) 19:00-21:00 KIRABASE 西門店。

天母商圈