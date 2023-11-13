UBL／大專棒球聯賽22日開打 強投分享投球心法

一年一度的大學棒球最高層級賽事又來了！大專棒球聯賽將於22日開打，13日的宣布記者會上特別邀請味全龍選手藍翊誠與運動家的莊陳仲敖兩位大學長勉勵學弟妹。藍翊誠笑說，加入職棒發現大家都很強，自己要投入更多力氣才能跟上學長；莊陳仲敖則鼓勵球員，找到自己奮鬥的目標。

大專棒球聯賽將於22日於台東、高雄開打，8強的複賽將於台中舉行。本季賽事共有97校、123隊出賽，分為公開一、二級，一般組與女生組，冠軍戰將在明年1月17、18日舉行，8強以後的賽事都有電視轉播與網路直播。

現場也邀請過去在基層棒球征戰四方的味全龍投手藍翊誠（台大校隊首位加入職棒），還有效力奧克蘭運動家小聯盟體系的旅美投手莊陳仲敖到場，鼓勵學弟妹在賽場上盡情發揮。藍翊誠說，職棒與過去校隊的強度差很多，不過球隊學長也鼓勵他不要急，把每天的訓練都做扎實。

藍翊誠也分享說，父親以前也打過棒球，知道職棒的路不容易，只有要求他要為自己負責，而兼顧課業與打球並不容易，但他很清楚自己的目標；莊陳仲敖則說，他大衣剛進球隊就受傷，復健期間還好有修運動心理學課程，讓自己心態能比較適應，最後順利回到球場，他也鼓勵球員勇於嘗試。

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