中職／「亞軍魔咒」遭網嘲諷 啦啦隊壯壯淚訴：我錯了嗎？

味全龍隊昨天奪下今年中華職棒總冠軍，樂天桃猿隊連2年屈居亞軍。網路上就有球迷發現意外巧合，樂天女孩團長壯壯待的球隊拿下亞軍次數非常多，有人戲稱這是「壯壯魔咒」，壯壯也在個人IG發文吐心聲。

壯壯2013年加入兄弟象啦啦隊「象Young女孩」，後來兄弟象轉賣給中信，啦啦隊改組為「Passion Sisters」，壯壯隨隊經歷7年6亞黑暗期。2021年壯壯轉戰樂天桃猿，成為中職首位女應援團長，當時引發不少兄弟球迷不滿。樂天近2年都拿下亞軍，讓球迷想起壯壯沒體驗過冠軍的事實。

有網友以「壯壯真亞軍王」為題在PTT發文，指出壯壯在職棒（兄弟、桃猿）、職籃（夢想家）及綜藝節目（全明星運動會、綜藝玩很大及飢餓遊戲）都輸。對此，壯壯在IG發限動表示：「好...我扛...我再扛！」、「我錯了嗎？我有如此強大的魔咒...網友真的很靠...有哏！」

壯壯還寫道：「怕輸的人，贏不到最後，就算收到再多酸言酸語，我還是站在這裡不放棄，等著魔咒破除的那一天，反正因為沒有贏過，所以我早就不害怕輸，有輸得起的勇氣，才會有贏得到的底氣！」她也引用福特的名言「當全世界與你作對時，記得，飛機也要逆風，才能起飛，不是順風」自勉。