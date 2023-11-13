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中職／注意他的球隊自然會看 鋒總不刻意排曾峻岳對日登板
台灣大賽落幕第一天，曾峻岳火速提出申請行使旅外自由球員權利，他接下來將隨中華隊出征亞冠賽，是否安排他在對日本之戰登板？總教練陳金鋒表示，還是要視比賽狀況，也相信對他有興趣的球隊，應該已經觀察很多、不論對哪一隊都會將視線對準他。
曾峻岳集滿一軍3年年資，已經在今天提交行使旅外自由球員權利，今年從經典賽提前開機，高張力打了整季賽事，仍決心出戰亞冠賽，也是因為瞄準旅外，希望被更多日職球團看見。
中華隊將在16日首戰日本，是否會安排曾峻岳在該役登板？陳金鋒表示，必須要看比賽狀況，無法預設是哪一場，「提出申請是他的權利，上場還是要看比賽進展。」鋒總也提到，不一定要對日本登板才能觀察，如果有在注意他，應該已經觀察很久，「對他應該不會是問題。」
曾峻岳在2020年選秀第七輪上榜，寫下傳奇七輪故事，第一年就以57場出賽取得12救援13中繼、防禦率1.80的成績豪奪新人王；年僅22歲的他，還有許多未開發潛能，今年3月經過經典賽洗禮後，變化球更加精進，全季繳出18救援9中繼、防禦率1.22，全力衝刺旅外籌碼。
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