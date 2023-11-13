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中職／懂徐若熙辛苦努力 劉基鴻幫拭淚直呼感動

中央社／ 台北13日電
味全龍隊徐若熙獲選總冠軍賽MVP。本報資料照片
味全龍隊徐若熙獲選總冠軍賽MVP。本報資料照片

中華職棒味全龍隊昨晚如願奪冠拋下紅色彩帶，劉基鴻徐若熙都被點名進步很多的選手；兩人從高中同隊感情好，徐若熙第6戰好投落淚劉基鴻還幫忙拭淚，看到徐若熙獲賽會MVP直言感動。

中華職棒味全龍隊在總冠軍賽（台灣大賽）4勝3敗擊敗樂天桃猿隊，拿下睽違24年的總冠軍、隊史第5冠，總教練葉君璋昨天受訪表示，透過這個比賽看到球員短期內快速成長，點名劉基鴻、張政禹、徐若熙、蔣少宏都是進步很多的球員。

劉基鴻總冠軍賽首戰單場雙響砲、敲出再見全壘打幫助球隊搶勝，但後來狀況有點跑掉，葉君璋肯定劉基鴻遇到狀況有落差可以馬上調整回來，是成長最多的地方。

昨天第7戰9局上劉基鴻原本有機會抓到最後一個出局數，但球不規則彈跳形成內野安打，劉基鴻直呼可惜，提到平常練習時都知道內外野交界處球會突然彈起來，看到球打過來很謹慎要接那顆球，沒想到還是形成內野安打。

劉基鴻2019年頂著龍隊狀元光環開啟職棒生涯，他也表示，這幾年都有遇到連敗、低潮，但都是養分，讓大家知道不好的時候怎麼突破，也感謝教練，最重要的還是要相信自己是最棒的。

投手徐若熙第6戰關鍵先發好投幫助球隊延長戰線、拿下單場MVP，賽後激動落淚，被鏡頭捕捉到劉基鴻幫徐若熙擦眼淚，劉基鴻透露，當時有跟徐若熙說：「不哭不哭、眼淚是珍珠。」

兩人從高中同隊多年，徐若熙開刀、復健一路的辛苦，劉基鴻看在眼裡，徐若熙一直很努力才有今天，獲選總冠軍賽系列賽最有價值球員（MVP），也讓劉基鴻直呼真的很感動。

劉基鴻 徐若熙 味全龍 中職

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