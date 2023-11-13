中職／味全龍封王 細看關鍵人物表現

中職台灣大賽雙紅會打滿七戰，由味全龍拿下暌違24年的冠軍，奪勝關鍵人物眾多！龍隊12日晚間拿下冠軍後，「龍之子」徐若熙拿下系列賽MVP，伍鐸拿到台灣大賽優秀球員。但龍隊還有4大關鍵人物：打破TS歷史守備0失誤紀錄的二壘手李凱威，史上首位TS拿下2中繼、2救援的陳冠偉，蹲滿7戰、攻守兼備的鐵捕蔣少宏，與運籌帷幄主帥葉君璋。

龍之子拿FMVP

味全龍在12日晚間在生死G7以6：3勝出，拿下睽違24年的台灣大賽（Taiwan Series，TS）冠軍，單場MVP給到本季最佳投手鋼龍，他主投6局僅失2分奪勝投，而接手封鎖2局的老將「性感大叔」伍鐸雖然只休3天，但仍舊燃燒自我、繳出好投，伍鐸本次TS出賽G1、G4、G7，總計吃下12局、僅失2分，榮獲台灣大賽優秀球員。

而最大獎FMVP（系列賽）給到龍之子徐若熙，這位23歲的超級強投雖然因傷勢，本季季末才重回戰場，但扮演勝負關鍵角色，他扛起TS首戰，先發4局只失1分，替龍隊保住獲勝機會，在絕境的G6登板發威，單場封鎖7局無失分，送出7次三振、0保送，僅僅被打1支安打，沒有徐若熙、味全不會有生死G7能打。







FMVP龍之子徐若熙。（photo from 味全龍Dragons official facebook）

關鍵人物們

不過，這個精彩的系列賽還有其他關鍵人物，首先是低調的二壘手李凱威，這位好手加入職棒舞台後相當穩定，年年持續進步，本季攻守兼備、以滿分票選拿下最佳二壘手獎，TS打擊狀況雖然平平，但李凱威的手套幫了龍隊大忙，他總計40次守備機會、0失誤，打破歷史TS內野手紀錄，不僅穩定發揮，還時常上演美技守備，G7第二局沒收林立安打球、製造雙殺的美技，幫鋼龍逃過可能大失血的半局。

另一名關鍵人物在牛棚，去年拿下新人王、本季打破本土投手最速100次三振的陳冠偉，扮演龍隊固守戰局的定心丸。他本次TS上陣5場、繳出完美成績單，僅挨1安，期間無保送、無失分，成為史上首位單季TS、繳出2中繼成功、2救援成功的投手。







牛棚安定的力量：陳冠偉。（photo from 味全龍Dragons official facebook）

運籌帷幄小葉

龍隊苦戰7場也還有鐵捕蔣少宏的功勞，這位名門之後（父親是三商虎捕手蔣坤珄）蹲滿7戰，在防守端引領投手有功，打擊更令人驚喜，TS繳出3成33打擊率，是龍隊後段打線不可小覷的一人。







鐵捕蔣少宏。（photo from 味全龍Dragons official facebook）

最後是運籌帷幄的主帥「司馬君璋」葉君璋，這位老龍隊三連霸捕手在新生味全成軍後、一手建隊，善用運動科學與數據，迅速打造出年輕但戰力不遜的團隊，調兵遣將上也相當有一套，在TS賽制更改後（232變成223，休息日更動），從首戰先推出更需要休息的徐若熙就是一步好棋，讓他能滿血迎戰G6，生死戰還能壓上三洋投輪番守成，老謀深算的葉君璋是龍隊奪冠的重要拼圖。

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