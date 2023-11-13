中職／桃猿爭冠失利後首起異動 1日籍教練回歸日職樂天

中華職棒賽季在昨天味全龍隊封王後正式畫下句點，季後的第一起教練團異動也在今天出現，樂天桃猿隊公布日籍野手發展教練真喜志康永離職，將回歸日職樂天金鷲隊。

猿隊今年憑年度戰績搭上季後賽末班車，挑戰賽在帶1敗情況下3連勝撂倒統一獅隊，寫下第一步驚奇，但灰姑娘故事未迎來happy ending，總冠軍賽在先「聽牌」情況下連輸2場，最終3勝4敗不敵龍隊。

樂天集團在2020年接手7冠球隊、3連霸之師Lamigo桃猿隊，此後猿隊4年無冠、連2年爭冠失利，球團史冠軍尚未開張，季後動作備受矚目。

球團今天發出公告，野手發展教練真喜志康永在2024年將回到東北樂天金鷲擔任育成綜合教練，球團感謝他今年給予猿隊的指導，祝福他回到日本後發展順利。

總教練曾豪駒去年季後續簽1年合約，是否繼續帶領球隊？領隊川田喜則昨天賽後受訪表示：「台灣大賽才剛結束，還有很多需要考慮的地方，目前沒有任何計畫，會再進行整體性的討論。」