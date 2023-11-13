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中職／曾仁和中繼7局成總冠軍賽第2人 只能當悲劇英雄
樂天桃猿隊連續兩年成為對手拋彩帶之下的背景，投手曾仁和化身悲劇英雄，中繼7局僅失1分，他是總冠軍賽史上第二位中繼7局以上的選手，寫下罕見紀錄。
猿隊昨天在總冠軍賽第7戰以3：6不敵味全龍隊，先發投手道博格在首局就挖了一個大坑，面對8人次只取得2個出局數，出現破紀錄的單局5次四壞保送，1局還沒投完，已經換上曾仁和接手戰局。
曾仁和登板首打席面對高孝儀，被敲出安打、失掉2分記在道博格帳上，他在第3局自己傳一壘傳了顆魔性大曲但幸未造成影響，接下來一路壓制龍隊打線，直到第8局、兩出局被張政禹敲出安打才換投，最終留下誇張的中繼7局僅被敲4安打、失1分「類優質先發」，對照到道博格慘烈的成績單，先發投手抉擇也掀起熱議。
台灣大賽史上過去中繼7局以上的案例，只有2001年第3戰統一獅隊高龍偉中繼7局失2分，該役獅隊以13：4擊敗兄弟象隊，高龍偉拿下勝投，曾仁和成為史上第二人。
曾仁和有多難打？李凱威可能是感受最深的選手，例行賽對戰21打數只有1安打、打擊率0.048，總冠軍賽對戰2場則是5支0，包括昨天吞下2K，也讓他賽後苦笑回應：「真的打不到啊！」
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