中職／1999到2023都參與 葉總憶徐總：很多想法來自他

味全龍隊今晚拿下隊史第5冠，前次奪冠已是1999年，中間因球隊解散按下20年的暫停鍵，葉君璋的角色也從球員變成總教練，看著天母棒球場連5場滿場，他坦言：「最難得的是，我們把球迷再找回來。」

能夠升上一軍三年就拿下總冠軍，葉君璋認為，這批年輕球員會對自己更有信心，尤其是拿下年度第一更加難得，「總冠軍過程還是有運氣成分，但120場的年度第一不容易。」

龍隊在職棒元年拿下冠軍，1997年到1999年締造三連霸，這三冠都在傳奇教頭徐生明領軍下奪得，葉君璋當時在他麾下效力，如今以總教練身分拿下冠軍，葉君璋也想起徐生明的影響。

「有人問我，我的帶球風格是什麼？」葉君璋說：「其實徐總在我生涯占有很大份量，從味全龍到中華隊，跟他在一起這麼久。」雖然也有過到美國職棒印地安人隊（現名守護者）取經的經驗，但葉君璋認為，「自己很多思維、想法都來自他。」

葉君璋還記得，第二次遇到徐總時，他曾說過：「多練、苦練、怎麼練。」讓他突然轉念，「過去從來沒有人跟我說過『怎麼練』，怎麼練比苦練更重要。」

回憶上次龍隊奪冠到今年再次拋下紅色彩帶，葉君璋有很深感觸，「當時從球迷很多，到慢慢不相信棒球，最後球隊解散，我覺得最難得的是，我們有把球迷再找回來，身為職棒人，我認為這個更加重要。」