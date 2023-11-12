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中職／轉隊後重生奪冠 王躍霖：味全龍球團是貴人

中央社／ 台北12日電
王躍霖。（味全龍隊提供）
王躍霖。（味全龍隊提供）

中職味全龍隊今天奪下總冠軍，牛棚投手王躍霖功不可沒，他經歷被交易、被釋出，直到轉戰味全龍重生，他說：「我好想在這支球隊拿下總冠軍，對我來說味全龍球團就是貴人。」

王躍霖去年從樂天桃猿隊被交易到富邦悍將隊，去年季末又遭到釋出，不過今年球季在味全龍隊找到機會，成為牛棚主力。王躍霖這次在總冠軍系列戰出賽3場、投3局，完全沒有掉分，拿下3次中繼成功，其中首戰在沒人出局滿壘時登板拆彈，令人印象深刻。

王躍霖坦言，自己本來很擔心，「覺得這次總冠軍系列賽真的是五五波，很怕結果不是我們想要的，結果真的達成了，壓力沒有那麼大了，因為我好想贏，我好想在這支球隊拿下總冠軍，大家都很努力」。

雖然王躍霖在桃猿隊時期奪冠過，不過經歷過這麼多波折在龍隊拿下總冠軍，王躍霖說：「謝謝味全龍，謝謝球團給我這個機會，讓我們一起贏得很多比賽，最後一起拿下總冠軍，這種感覺真的很棒，我覺得我很幸運，味全龍球團對我來說是很大的貴人，葉總（葉君璋）也是很大的貴人。」

王躍霖也直呼，「這個系列賽真的很好看，我相信隊友、也相信自己」。王躍霖指出，被聽牌時一直跟隊友說，一個球員在棒球生涯中可以戴上冠軍戒，感覺真的很好，「很開心我們做到了，而且這些比我年輕的小老弟們，他們的心臟沒有我想像中那麼小顆，真的都很強」。

雖然在總冠軍賽表現佳，不過王躍霖坦言，其實自己球速沒有比例行賽快，身體已經很疲累，除了持續治療、泡水、貼藥布，總冠軍賽期間做了2次針灸，靠著意志力撐到最後，最後終於有好結果。

王躍霖 味全龍 牛棚

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