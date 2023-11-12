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中職／先發投手抉擇結局是0.2局核爆 曾總：責任在於我

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊先發投手道博格。 中央社
樂天桃猿隊先發投手道博格。 中央社

樂天桃猿隊連兩年在總冠軍賽成為被拋彩帶的背景，總教練曾豪駒賽後一度駐足場上，看著鮮紅彩帶飄落，他坦言心情並不好受，「在這樣的氣氛之下，讓自己更努力，因為還有很多不好的地方。」

猿隊今年從挑戰賽一路打上來，差一勝就要連兩輪完成「下剋上」，卻走不完最後一哩路，曾豪駒賽後第一件事先肯定選手表現，「他們表現得都非常棒，我覺得每一個選手都沒有放棄。」他說沒有奪冠，代表還有一些不足的地方，「就要想辦法讓自己明年再提升」。

此役首局戰況就為猿隊挖了一個大坑，先發投手道博格面對8人次只拿到2個出局數，30球僅8好球，最終狂瀉5分，也成猿隊難以跨越的落後差距。

曾豪駒表示，道博格並無身體狀況，昨天他也已經知道自己要先發；對於先發投手在道博格、曾仁和之間的抉擇，他說就是看選擇當下的想法，「當然責任都是在於我。」

猿隊去年4戰遭到中信兄弟隊清盤，今年打了7場落敗，曾總說去年心裡當然很不甘心，今年看到選手在身心技術上都更堅強的一面，「比賽結果我們沒辦法去掌握，但在整個過程中，看到選手去解讀比賽都成長很多。」

曾總也對龍隊表現豎起大拇指，「一開始就覺得他們不斷在進步，整個系列賽都看得出來，從經驗不足的地方去修正，每次都有一些收穫，其實他們已經很成熟了，未來會讓每一隊都有壓力。」

曾豪駒 樂天桃猿 曾仁和

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