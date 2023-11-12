快訊

性影像移除下架新制上路兩個多月 遇三大瓶頸

中職／龍隊解散復隊到奪冠 葉總：球迷重新相信棒球更難得

中央社／ 台北12日電
中華職棒7戰4勝制總冠軍賽12日落幕，味全龍隊在天母主場成功封王，滿場1萬名觀眾拋下紅色彩帶。龍隊復出推手魏應充（前中）、總教練葉君璋（前右）及台北市長蔣萬安（前左）賽後與球員選手一同繞場感謝球迷。 中央社
中華職棒7戰4勝制總冠軍賽12日落幕，味全龍隊在天母主場成功封王，滿場1萬名觀眾拋下紅色彩帶。龍隊復出推手魏應充（前中）、總教練葉君璋（前右）及台北市長蔣萬安（前左）賽後與球員選手一同繞場感謝球迷。 中央社

中華職棒味全龍隊今晚擊敗樂天桃猿隊，拿下復隊後首冠、隊史第5冠，從上次3連霸後解散到復隊奪冠，總教練葉君璋感觸特別深：「找回球迷，讓球迷重新相信棒球更難得。」

味全龍隊1990年拿下隊史首冠，1997至1999年間完成3連霸後解散，直到2019年復隊，今年總冠軍賽與樂天桃猿隊交手，以4勝3敗奪冠、再拋下睽違24年的紅色彩帶，總教練葉君璋球員時期經歷過3連霸，以總教練身分又率隊奪冠感觸特別不一樣。

葉君璋勉勵球員要「相信奇蹟」，龍隊是年輕的球隊，今年可以拿下下半季冠軍、年度勝率第一直闖總冠軍賽，葉君璋認為球員會對自己更有信心，相信自己可以做到很多事情。

葉君璋直言，以現在的球隊來說，很多球員能力或許還沒有很成熟，總冠軍賽這個過程可能有點運氣成分，但年度第一更難得，「這是真正實力的展現」。

但讓葉君璋感觸最深的卻是球迷，他直言上次以球員身分參與龍隊奪冠，看著從很多球迷慢慢不相信棒球、球迷越來越少，到球隊解散，現在最難得的是把球迷再找回來，身為職棒人這個更重要。

葉君璋認為讓球迷願意相信球員有努力在比賽、全心全意表現更重要，也希望球員可以一直維持保持這樣對的態度和心態。

葉君璋 樂天桃猿 味全龍

延伸閱讀

中職／蔣少宏慢慢成「不錯的捕手」 總冠軍賽攻守有表現

中職／率兩隊奪冠史上第一人 葉君璋感謝「義大經驗」

中職／振士氣！葉總比畫正版昇龍拳 曾總獻吻項鍊

中職／龍隊打滿7場狂吸經驗 葉總有算到：4人進步最多

相關新聞

中職／新生龍3年奪冠追平最速紀錄 終結龍族8769天等待

8769天的等待，龍迷終於流下喜悅的淚水。味全龍隊復出短短3年就打進總冠軍賽，今晚在第7戰以6：3擊敗樂天桃猿隊拿下隊史...

中職／王牌進行式 「新龍王」徐若熙奪總冠軍賽MVP

味全龍隊在總冠軍賽以4勝3敗力克樂天桃猿隊，拿下隊史第5座總冠軍，系列賽MVP由扮演續命丸的徐若熙拿下，勝隊優秀球員為洋...

中職／率兩隊奪冠史上第一人 葉君璋感謝「義大經驗」

中職史上第一位率領兩隊奪冠的總教練，就在今晚誕生，葉君璋2016年帶領義大犀牛隊、今年帶領味全龍隊登上中職之巔。兩次奪冠...

中職／桃猿連2年殘念…曾豪駒去留 領隊：還沒討論

樂天桃猿隊在總冠軍賽打滿7場，然而最後一戰以3：6敗給味全龍隊，連續兩年屈居「亞軍」，猿隊總教練曾豪駒的去留受到外界關注...

中職／先發投手抉擇結局是0.2局核爆 曾總：責任在於我

樂天桃猿隊連兩年在總冠軍賽成為被拋彩帶的背景，總教練曾豪駒賽後一度駐足場上，看著鮮紅彩帶飄落，他坦言心情並不好受，「在這...

中職／1999到2023都參與 葉總憶徐總：很多想法來自他

味全龍隊今晚拿下隊史第5冠，前次奪冠已是1999年，中間因球隊解散按下20年的暫停鍵，葉君璋的角色也從球員變成總教練，看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。