中職／龍隊解散復隊到奪冠 葉總：球迷重新相信棒球更難得

中華職棒味全龍隊今晚擊敗樂天桃猿隊，拿下復隊後首冠、隊史第5冠，從上次3連霸後解散到復隊奪冠，總教練葉君璋感觸特別深：「找回球迷，讓球迷重新相信棒球更難得。」

味全龍隊1990年拿下隊史首冠，1997至1999年間完成3連霸後解散，直到2019年復隊，今年總冠軍賽與樂天桃猿隊交手，以4勝3敗奪冠、再拋下睽違24年的紅色彩帶，總教練葉君璋球員時期經歷過3連霸，以總教練身分又率隊奪冠感觸特別不一樣。

葉君璋勉勵球員要「相信奇蹟」，龍隊是年輕的球隊，今年可以拿下下半季冠軍、年度勝率第一直闖總冠軍賽，葉君璋認為球員會對自己更有信心，相信自己可以做到很多事情。

葉君璋直言，以現在的球隊來說，很多球員能力或許還沒有很成熟，總冠軍賽這個過程可能有點運氣成分，但年度第一更難得，「這是真正實力的展現」。

但讓葉君璋感觸最深的卻是球迷，他直言上次以球員身分參與龍隊奪冠，看著從很多球迷慢慢不相信棒球、球迷越來越少，到球隊解散，現在最難得的是把球迷再找回來，身為職棒人這個更重要。

葉君璋認為讓球迷願意相信球員有努力在比賽、全心全意表現更重要，也希望球員可以一直維持保持這樣對的態度和心態。