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中職／蔣少宏慢慢成「不錯的捕手」 總冠軍賽攻守有表現

中央社／ 台北12日電
蔣少宏。 報系資料照
蔣少宏。 報系資料照

中職總冠軍賽味全龍捕手蔣少宏攻守有表現，捕手出身的總教練葉君璋高標準，雖稱讚蔣少宏慢慢成為「不錯的捕手」，但也提到棒球心理占大部分，期待蔣少宏成為「頂尖的捕手」。

中華職棒總冠軍賽（台灣大賽）味全龍隊與樂天桃猿隊總計帶入7名捕手，桃猿隊林泓育、廖健富、嚴宏鈞都有總冠賽經驗，宋嘉翔是初體驗、多在板凳待命；龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠多打指定打擊，劉時豪有總冠軍賽經驗，但此次龍隊讓沒總冠軍賽經驗的蔣少宏當主戰、也展現水準。

蔣少宏去年季後挑戰賽1場出賽總計2打數沒有敲出安打，今年總冠軍賽7戰都是先發，今天第7戰單場3打數敲出1支安打、貢獻2分打點，9局上接住捕手上方界外飛球，抓下最後出局數，讓龍迷開心拋下紅色彩帶。

蔣少宏今年總冠軍賽7場出賽，總計24打數敲出8支安打，貢獻3分打點，打擊率3成33，攻守都有發揮。

捕手出身的龍隊總教練葉君璋高標準評價，葉君璋表示，蔣少宏今年總冠軍賽打擊發揮得不錯，也開始慢慢像真正「不錯的捕手」，守備部分有些時候看得出來因為緊張受到影響，還是有滿多進步空間的，尤其是擋球部分。

葉君璋對蔣少宏的期待高，直言棒球運動心理占很大的部分，有時候心態上太想要做好，反而因為緊張沒能發揮水平。葉君璋期待蔣少宏持續進步，朝「頂尖捕手」邁進。

蔣少宏 葉君璋

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