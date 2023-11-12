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中職／系列賽40次守備機會0失誤 李凱威再寫台灣大賽新猷

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊李凱威。記者陳正興／攝影
味全龍隊李凱威。記者陳正興／攝影

味全龍隊以4勝3敗擊敗樂天桃猿隊，登頂總冠軍，二壘手李凱威7戰累積40次守備機會0失誤，留下一項鬼神紀錄，成為台灣大賽史上系列賽守備機會最多的守備率維持完美「1」的選手（不含一壘、捕手）。

在過去台灣大賽史上，1998年味全龍、興農牛隊打滿7場，兩隊二壘手洪正欽、黃忠義都是38次守備機會0失誤，扣掉接球機會最多的一壘、捕手外，這是系列賽中未發生失誤的最多守備機會。

李凱威至今天賽前36次守備機會0失誤，今天追加4次守備機會，依然固若金湯，包括第2局面對在二壘有人、一出局林立的打席，李凱威演出精彩飛撲接殺，再傳二壘抓到出局數，直接截斷猿隊的追擊氣勢。

李凱威系列賽40次守備機會0失誤，寫下台灣大賽新猷，「我覺得就是做平常會做的事情，總冠軍賽腎上腺素都會起來，很多很有難度的球會比平常更有企圖心。」

龍隊升上一軍第三年就登頂冠軍，李凱威坦言超乎預期，他也透露來自林智勝的開示，「他都說，不用想做太多，做自己該做的事就好，大家就是一步一步來。」

李凱威 台灣大賽 味全龍

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