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中職／桃猿連2年殘念…曾豪駒去留 領隊回應了

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中職／桃猿連2年殘念…曾豪駒去留 領隊：還沒討論

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。 報系資料照
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。 報系資料照

樂天桃猿隊在總冠軍賽打滿7場，然而最後一戰以3：6敗給味全龍隊，連續兩年屈居「亞軍」，猿隊總教練曾豪駒的去留受到外界關注，領隊川田喜則表示，比賽才剛剛結束，還沒開始討論。

日商樂天集團自2020年入主桃猿隊之後，去年以季冠軍之姿進入總冠軍賽，但遭到中信兄弟隊橫掃，今年則以年度第三之姿，挺過季後挑戰賽進入總冠軍賽，然而再次錯過球團史第1冠。

川田喜則表示：「最後只差了一點點，非常的可惜。我們從季後挑戰賽開始慢慢爬上來，做到這個程度，對選手們非常感謝。」

連續兩年挺進總冠軍賽，卻都無緣拿下最後勝利，川田喜則表示，會好好回顧今年例行賽、季後賽需要改善的地方，「跟球隊、教練團好好討論。」

總冠軍賽龍隊擁有布里悍、鋼龍兩名先發，外加可先發可後援的伍鐸，猿隊能夠先發的僅有威能帝，豪勁、道博格都是後援為主，兩隊外籍投手吃下的局數是龍隊35.2局、猿隊24.1局。

對於洋將差距，川田喜則表示，雙方實力差距不會很大，「不過調度方面、什麼時候上場的時機點，可能有些落差的地方。」

曾豪駒簽下的一年合約在今年將到期，未來是否續約？川田喜則表示：「台灣大賽才剛結束，還有很多需要考慮的地方，目前沒有任何計畫，會再進行整體性的討論。」

樂天桃猿 挑戰賽 曾豪駒

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