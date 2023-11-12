中職／率兩隊奪冠史上第一人 葉君璋感謝「義大經驗」

中職史上第一位率領兩隊奪冠的總教練，就在今晚誕生，葉君璋2016年帶領義大犀牛隊、今年帶領味全龍隊登上中職之巔。兩次奪冠經驗，他坦言感覺很不同，「可能是『味全』，腦中會有比較多印象和往事。」也謝謝義大經驗，讓他懂得好的球隊的樣子。

葉君璋的總教練生涯從犀牛隊起步，2016年在總冠軍賽面對中信兄弟隊，先輸2場後連贏4場封王，拿到執教首座總冠軍；隨球隊轉手富邦，成為悍將球團史首位教頭，但只待了一個半季就因戰績不佳提出辭呈，直到龍隊重組後，再次接掌兵符。

葉總帶領龍隊第一季就稱霸二軍，升上一軍的第二年打進季後賽，第三年就將團隊帶到王座，超前進度解鎖任務，今年維持全季穩定的戰績，以下半季冠軍、全年第一直通總冠軍賽，面對從挑戰賽出線的樂天桃猿隊，再以4勝3敗強勢封王。

談到兩次帶隊奪冠心情，葉總坦言，「心情很不一樣，可能是『味全』，腦中會有比較多印象和往事，真的是很不一樣。」他賽後並未忍住淚水，也透露前一次奪冠的義大犀牛好友們近期也有與他通電話，給他鼓勵，「感覺很棒，有義大的經驗，所以才知道說一個好的球隊長什麼樣子。」

完成最後一個出局數的捕手蔣少宏，賽後將紀念球給了葉君璋，而他馬上就交到「三董」魏應充手中，葉君璋說：「有他，我們才有機會拿冠軍。」被問到封王瞬間的心情，葉總則是老實笑答：「肚子餓，頭腦空白，冠軍了喔？」

味全龍擊敗桃猿封王，總教練葉君璋遭灑水。記者侯永全／攝影