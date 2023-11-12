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中職／新生龍3年奪冠追平最速紀錄 終結龍族8769天等待

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍先發投手鋼龍在五局上三振桃猿打者梁家榮，化解失分危機後握拳歡呼。記者侯永全／攝影
味全龍先發投手鋼龍在五局上三振桃猿打者梁家榮，化解失分危機後握拳歡呼。記者侯永全／攝影

8769天的等待，龍迷終於流下喜悅的淚水。味全龍隊復出短短3年就打進總冠軍賽，今晚在第7戰以6：3擊敗樂天桃猿隊拿下隊史第5冠，天母棒球場漫天鮮紅色彩帶飛舞，補起了中斷20年的歲月，追平新軍最速奪冠紀錄。

味全龍隊前一次奪冠是1999年11月9日，然而三連霸的偉業因球隊解散中斷，直到2019年宣布復出，在2020年從二軍打起，2021年升上一軍後，隔年打進季後挑戰賽，今年取得下半季冠軍加上年度第一，在總冠軍賽打滿7場封王。

中職史上共有和信鯨、誠泰Cobras、La New熊隊，在進入一軍後第三年就打進總冠軍賽，僅La New熊隊在2006年奪冠，龍隊雖然承繼1999年前紀錄，但是全新陣容，也在第三年奪冠。

龍隊今晚洋投連發，鋼龍先發雖然投得跌跌撞撞，但6局被敲5支安打，將失分將在3分（2分責失），仍是優質先發；中繼的伍鐸2局沒有掉分，他在這個系列賽1次先發、2次後援，吃下12局、防禦率1.50。

10日才先發3.2局掉6分的布里悍，「中1日」在9局上登板，接連三振廖健富、朱育賢，接著被林承飛、林智平敲出安打，但成功讓林泓育敲出捕手上方高飛球，蔣少宏穩穩接入手套。

猿隊藏到最後一刻打出的先發道博格，在首局就炸開，猿隊雖在1局上打下1分，道博格1局下連連失投，單局5次四壞保送寫下史上新高，讓龍隊靠3支安打攻下5分，其中高孝儀在滿壘的適時安打帶有2分打點，張政禹更是以快腿跑出內野安打。

道博格在例行賽最後3場轉到中繼，加上季後挑戰賽、總冠軍賽，連續8場都擔任牛棚，結果今天轉換先發，面對8人次僅取得2個出局數，有5次四壞保送、被敲2安打，所用30球僅8好球，慘烈退場。

首局走向也為此戰定調，猿隊雖在2局上攻下兩分，中繼的曾仁和投了7局掉1分，猿隊打線面對回穩的鋼龍沒能再追加分數。

味全龍

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