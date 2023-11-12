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中職／振士氣！葉總比畫正版昇龍拳 曾總獻吻項鍊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊與味全龍隊在中華職棒總冠軍賽拚進第7場殊死戰，兩隊教頭各有方式激勵自家球員，葉君璋做出招牌「昇龍拳」動作。圖／取自CPBL TV
樂天桃猿隊與味全龍隊在中華職棒總冠軍賽拚進第7場殊死戰，兩隊教頭各有方式激勵自家球員，葉君璋做出招牌「昇龍拳」動作。圖／取自CPBL TV

樂天桃猿隊與味全龍隊在中華職棒總冠軍賽拚進第7場殊死戰，兩隊教頭各有方式激勵自家球員，曾豪駒親吻項鍊祈福，葉君璋更是做出招牌「昇龍拳」，召喚天母主場龍迷歡呼聲。

昨天第6戰賽前列隊時，兩隊教頭就很有默契採用不同出場方式，猿隊教頭曾豪駒灑粉出場，宛如NBA球星詹姆斯（LeBron James）的招牌動作，龍隊教頭葉君璋則彷彿化身葉問，比畫著一套拳法出場。

今天賽前延續風格，曾總改走低調分，在休息區親吻胸前的項鍊後，快步上場，葉總則是在休息區不斷活動筋骨、跳上跳下熱身，真的站上場後立刻比出專屬於他的「昇龍拳」姿勢。

葉君璋在2008年北京奧運「8搶3」資格賽中，對加拿大隊之戰捍衛本壘，扛住跑者衝撞成功觸殺，起身時還振臂高呼，比出電玩遊戲中「昇龍拳」的動作，成為不少中華隊球迷的經典回憶。

樂天桃猿隊與味全龍隊在中華職棒總冠軍賽拚進第7場殊死戰，兩隊教頭各有方式激勵自家球員，曾豪駒親吻項鍊祈福。圖／取自CPBL TV
樂天桃猿隊與味全龍隊在中華職棒總冠軍賽拚進第7場殊死戰，兩隊教頭各有方式激勵自家球員，曾豪駒親吻項鍊祈福。圖／取自CPBL TV

葉君璋 曾豪駒 樂天桃猿

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