中職／振士氣！葉總比畫正版昇龍拳 曾總獻吻項鍊

樂天桃猿隊與味全龍隊在中華職棒總冠軍賽拚進第7場殊死戰，兩隊教頭各有方式激勵自家球員，曾豪駒親吻項鍊祈福，葉君璋更是做出招牌「昇龍拳」，召喚天母主場龍迷歡呼聲。

昨天第6戰賽前列隊時，兩隊教頭就很有默契採用不同出場方式，猿隊教頭曾豪駒灑粉出場，宛如NBA球星詹姆斯（LeBron James）的招牌動作，龍隊教頭葉君璋則彷彿化身葉問，比畫著一套拳法出場。

今天賽前延續風格，曾總改走低調分，在休息區親吻胸前的項鍊後，快步上場，葉總則是在休息區不斷活動筋骨、跳上跳下熱身，真的站上場後立刻比出專屬於他的「昇龍拳」姿勢。