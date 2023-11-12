中職／桃猿先發就是道博格！若奪勝湊齊投手3數據將成史上第2人

從季後挑戰賽到總冠軍賽累積5場後援登板，樂天桃猿隊左投道博格今天確定在總冠軍賽第7戰切換回先發模式，味全龍隊則是推出鋼龍，一戰定生死決定總冠軍誰屬。

兩支紅軍在總冠軍賽難分高下，昨天在龍隊2：0贏球、逼成3勝3敗後，誕生史上第11次打滿7場的總冠軍賽，龍隊由鋼龍先發，猿隊則是推出道博格把關。

道博格從例行賽尾聲與中信兄弟隊的4連戰開始轉進牛棚，教練團相中短局數更威猛的壓制力，沿用到季後賽，目前在挑戰賽2場、總冠軍賽3場出賽都是後援登板，今天是首度以先發之姿站上投手丘。

總冠軍賽史上僅有一人在系列賽同時取得勝投、救援、中繼，為2006年La New熊隊魔銳，當時4場出賽都是後援，如果道博格今天奪勝，將是史上第一位在單一年度總冠軍賽留下先發勝投、救援、中繼的選手。